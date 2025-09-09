Video: Keiharde crash na haastige inhaalactie

Had die inhaalactie nou maar gelaten.
Met een nodige vaart inhalen. Geen probleem zou je denken, maar enige voertuigcontrole is toch wel aan te raden.
Bekijk ook deze video: Man heeft geen tijd voor de overweg
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om
Reacties
Robert zegt
Ik heb meer het idee dat dit ongeluk wordt veroorzaakt doordat die witte stationwagen om onduidelijke redenen naar links opschuift.
Who_carez zegt
Hij rijd wel idioot snel maar ik deel jou mening.