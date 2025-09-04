Video: de elektrische Porsche Cayenne kan draadloos laden

De nieuwe Porsche Cayenne E4 pakt één van de grootste ergernissen van EV-rijders aan.

Namelijk het gedoe met laadkabels. Nooit meer sjouwen, vieze kabels terug in de auto proppen of struikelende kinderen in de oprit. Porsche presenteert inductieladen voor de Cayenne.

Hoe werkt het? Simpel: op je oprit of in de garage ligt een inductieplaat. Rij je er met de Cayenne bovenop, dan herkent het systeem je positie en start automatisch het laadproces. Met een vermogen van 11 kW en een efficiëntie van 90% of hoger, is dit vergelijkbaar met gewoon thuisladen via een laadpaal. Extra kabels? Niet meer nodig.