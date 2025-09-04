Video: de elektrische Porsche Cayenne kan draadloos laden

De nieuwe Porsche Cayenne E4 pakt één van de grootste ergernissen van EV-rijders aan.
Namelijk het gedoe met laadkabels. Nooit meer sjouwen, vieze kabels terug in de auto proppen of struikelende kinderen in de oprit. Porsche presenteert inductieladen voor de Cayenne.
Hoe werkt het? Simpel: op je oprit of in de garage ligt een inductieplaat. Rij je er met de Cayenne bovenop, dan herkent het systeem je positie en start automatisch het laadproces. Met een vermogen van 11 kW en een efficiëntie van 90% of hoger, is dit vergelijkbaar met gewoon thuisladen via een laadpaal. Extra kabels? Niet meer nodig.
Reacties
ty5550 zegt
Vind die ergernis met een vaste laadkabel al bij al wel meevallen maar goed, het is wel makkelijker.
Die cayenne is wel een dik apparaat. Duitse collega’s (autogefuhl) hebben al met een prototype gereden. 400 kw laden, hij houdt de hoge laadvermogens ook heel lang aan waardoor hij op een kwartiertje 10-80% laadt.
Rijgedrag en prestaties waren ook echt extreem goed. De Duitsers zijn wel leuk spul aan het lanceren.
oversoft zegt
Er zijn al zo veel autobedrijven die dit geprobeerd hebben, zelfs McLaren.
Ja, het werkt. Je bent wel in een klap 10% van de energie kwijt aan deze draadloze gadget (in het beste geval).
Kabels zijn gewoon bij verre het efficiëntst. En het gedoe valt wel mee hoor… Zeker als je een vaste kabel aan je laadstation hebt.
erce zegt
BMW had dit al een jaar of tien geleden en zijn er mee gestopt omdat het ontzettend inefficiënt is.
Mocha Joe zegt
De efficiency van een 5 meter 3×2,5mm2 laadkabel is 99,74%. Zelfs als je geld voor een Cayenne hebt vraag ik me af of je echt zoveel weg wilt gooien aan een inefficiënte laadmethode. Ik verwacht dat die 90% ook alleen in optimale condities geldt en dat het in de praktijk nog veel erger is.
JanJansen zegt
Mijn iPhone kan dit ook. Totdat je de volgende ochtend erachter komt dat hij niet is opgeladen omdat hij net niet goed erop heeft gelegen. Wat is er mis met een kabel? Gaat ook nog eens veel sneller.