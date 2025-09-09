Renault Sport toch niet helemaal dood, dikke hatches op komst?

Renault Sport was de crème de la crème van het Franse automerk. Zit er wat in de pijplijn?

Leuke auto’s bouwen, helaas doen niet alle merken dat meer. Met name de hot hatch is behoorlijk aan het doodgaan. MINI, BMW, Mercedes, Audi en Volkswagen doen nog vrolijk mee, maar zeker in het meer betaalbare segment is het treurig.

Koning van de hot hatch was Renault Sport. Was, want die badge ligt al een aantal jaar bij het grofvuil. Maar voor hoelang nog? Er is hoop. Het Franse merk blijkt achter de schermen druk bezig met nieuwe plannen. CEO Fabrice Cambolive heeft bevestigd dat er binnen 12 maanden concrete voorstellen worden gepresenteerd, daarover bericht Autocar.

Een leegte na de Mégane RS

De Mégane RS Ultime nam in 2023 afscheid als laatste écht sportieve Renault. De vierde generatie zette nog één keer de puntjes op de i. Daarna werd het stil, althans op productieniveau. Voor velen voelde het alsof Renault Sport in de koelkast werd gezet.

Toch gaf Renault recent al een voorproefje van wat er kan komen. De spectaculaire 5 Turbo 3E, een elektrische hyperhatch met maar liefst 533 pk, liet zien dat de Fransen nog altijd weten hoe je gas geeft.

Een moderne eerbetoon aan de Renault 5 Turbo. Maar hoe zit het voor de rest? We hebben immers een kersverse zesde generatie Clio.

Volgens Cambolive wordt er serieus gekeken naar sportieve varianten die breder in de markt gezet kunnen worden. Toch is niet alles vanzelfsprekend. Zo gaf Clio-baas Emmanuel de Jesus Pequeno al aan dat een hete Clio op basis van de nieuwe zesde generatie voorlopig niet op de planning staat. De investeringen om er een échte hot hatch van te maken wegen simpelweg niet op tegen de verwachte vraag. Jammer.

Een mogelijke optie zou zijn om bestaande motoren zoals de 1.6 turbo uit de vorige Clio RS of de 1.8 uit de Alpine A110 te hergebruiken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan vanwege steeds strengere emissie-eisen.

Een belangrijke vraag is of de toekomstige sportieve modellen weer de naam Renault Sport gaan dragen. Cambolive hintte erop dat dit mogelijk is, al ligt de nadruk binnen de groep tegenwoordig bij Alpine. Toch sloot Luca de Meo eerder niet uit dat Renault Sport incidenteel kan terugkeren. Laten we het hopen!