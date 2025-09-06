Video: Man heeft geen tijd voor de overweg

Hup, omhoog met die slagbomen.
Deze meneer heeft haast, dat is duidelijk. Hij probeert zelfs de slagbomen omhoog te krijgen, dat is nou niet zo heel verstandig.
Bekijk ook deze video: BMW negeert rood licht, krijgt meteen spijt
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 2 Reacties
Hup, omhoog met die slagbomen.
Deze meneer heeft haast, dat is duidelijk. Hij probeert zelfs de slagbomen omhoog te krijgen, dat is nou niet zo heel verstandig.
Bekijk ook deze video: BMW negeert rood licht, krijgt meteen spijt
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.
Reacties
Jazz G1. zegt
Da’s pech, auto weg.
potver7 zegt
En dat terwijl hij er gewoon rechts voorbij had kunnen rijden…
#blindepaniek