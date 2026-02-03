Autoblog.nl

Video: Lamborghini mag ook in de winter buitenspelen

Auteur: , gepost om Reageer

Dat zie je niet vaak met een Ferrari.

Toch fijn dat een Lamborghini doorgaans vierwielaandrijving heeft. Dan kun je de supercar ook gewoon in de winter gebruiken!

Bekijk ook deze video: Corvette neemt een onvrijwillig kijkje in de berm

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Geef een reactie

Autoblog

Merken