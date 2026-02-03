Koop deze voormalige undercover politieauto op Marktplaats

Deze Bimmer is een oude bekende.

Zoals jullie misschien weten houden we een lijstje bij met de kentekens van onherkenbare politieauto’s. Een van deze auto’s kan nu afgestreept worden van het lijstje. Die is namelijk voor zijn diensten bedankt en staat nu op Marktplaats.

Deze BMW 3 Serie is een oude bekende, want een zekere Wouter K. is destijds door deze auto staande gehouden. Gelukkig was de agent de beroerdste niet en kwam hij er met een waarschuwing vanaf. Het cirkeltje zou helemaal rond zijn als Wouter deze auto nu zou kopen, maar hij is al voorzien met een BMW 530i.

Keurig onderhouden

Het gaat om een BMW 330i, met een 258 pk sterke B48. Deze is snel genoeg voor politieachtervolgingen, dus dan is ‘ie vast ook snel genoeg voor jou. Bovendien weet je zeker dat deze auto altijd keurig is onderhouden door de vorige eigenaar. De auto is soms misschien op z’n staart getrapt, maar wel door capabele bestuurders.

De auto kwam in 2020 in dienst bij de politie en is afgelopen december bij een nieuwe eigenaar terecht gekomen. In zijn dienstperiode van 5 jaar is de auto goed gebruikt: er staat inmiddels 221.638 kilometer op de teller.

Ingetogen

Een undercover politieauto moet één ding niet doen en dat is opvallen. Logischerwijs is deze 330i ingetogen uitgevoerd, in het zwart en zonder M-pakket. Ook het interieur is vrij eenvoudig uitgevoerd, met stoffen bekleding. Toch goed om te zien dat de politie geen onnodige opties bestelt van ons belastinggeld.

Deze BMW 330i wordt nu dus te koop aangeboden op Marktplaats. Er wordt €22.950 voor gevraagd. We zouden zeggen: kopen dat ding! Dan kun je mooi vertellen dat Wouter ooit is staande gehouden door deze auto.