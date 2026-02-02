De nieuwe Audi RS5 gaat weer een behoorlijke beuker worden

Er is weer wat gelekt over de nieuwe favoriet van de plofkrakers. En dat vinden we leuk!

Het is tegenwoordig net zo normaal als schoenmaat 42, een broodje kaas en Ajax dat op z’n falie krijgt van een kleinere ploeg, lekken. Steeds een klein beetje informatie over een nieuw model naar buiten laten komen zodat de nieuwsgierigheid toeneemt. en terecht, want het werkt. Ik bedoel, jij zit dit stukje ook te lezen. Toch?

Nu is het Audi. Het merk met de boksbeugel heeft weer een klein tipje van de sluier opgelicht rond de nieuwe RS 5, intern B10 genoemd. Helaas is het geen grote onthulling, maar een teaserfoto en wat geruchten over wat er onder de motorkap ligt. In elk geval genoeg om weer even te gaan speculeren.

Een kuchende man in regenjas in de parkeergarage van Audi zei ons dat de aandrijving nog steeds wordt verzorgd door een 3,0-liter V6 met turbo’s. Geen V8-comeback dus, hoe graag sommigen dat ook zouden willen. Het vermogen zou ergens tussen de 470 en 500 pk uitkomen. Lang niet slecht.

Er is weer wat gelekt over de Audi RS 5

Want het is in elk geval meer dan de huidige RS 5, die op 450 pk zit. Verwacht daar verder nog bij vierwielaandrijving, onderstuur en een automaat, want Audi doet graag wat veilig voelt.

Maar wacht. Er is meer. We hebben niet alleen deze teaserfoto, er is nog meer gelekt. Drie foto’s van de nieuwe achterbumper. En daar zien we wel wat interessants. De uitlaten zitten anders dan bij het huidige model en lijken wat groter en strakker vormgegeven.

Dat zegt niet alles, maar het is meestal wel een hint dat Audi deze RS visueel iets dikker wil maken dan de huidige. Geen Mansory dik, maar maar gewoon subtiel dikker dan hoe hij nou rondrijdt. En dat is wat ons betreft best wel te begrijpen.

En beste Autobloglezers, wat kunnen we resumerend nou eigenlijk stellen? Nou, vooral, dat Audi de RS 5 er anders uit gaat zien dan de huidige. Al is het alleen maar omdat het een stationwagen is en geen 4-deurs coupé. Verder is ie bedoeld voor mensen die wel hard willen rijden, maar niet per se in een keiharde wagen voor het circuit willen stuiteren. Daar is hij geknipt voor.

Officiële cijfers en een echte presentatie laten nog wel even op zich wachten. Tot die tijd is het vooral gissen of hij dichter bij 470 pk blijft of toch richting de 500 gaat. En of het weer een magneet wordt voor het plofkrakersgilde.

Of gaan die liever voor de RS6?