De nieuwe Lamborghini Revuelto is gespot op de Nordschleife.

Het is niet duidelijk wat Lamborghini hier precies aan het testen is. Feit is dat ze de V12 hybride supercar de Nordschleife hebben opgereden. Tijdens een testrit op de ‘Ring kan een autofabrikant belangrijke data verzamelen. Het is het meest voor de hand liggend dat Lamborghini dit hier aan het doen is.

Video via CarSpyMedia op YouTube