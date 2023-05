740 pk (!) Toyota GR Yaris is geen bommetje meer

Dit is een atoomboom op wielen, met hevige tuning voor een Toyota GR Yaris.

Meer is altijd beter. Het is de bekende en zeer succesvolle gouden Autoblog formule. Nou, dat hoef je deze gasten geen twee keer te zeggen. Ze hebben een bommetje tot bom gemaakt. Deze tuning op de Toyota GR Yaris tilt de hot hatch naar een krankzinnig vermogen van 740 pk. En ja, de basis is nog steeds de 1.6 liter turbo driecilinder benzinemotor.

Indrukwekkend is het enige juiste woord. Dik 460 pk per liter. Dat ga je niet redden met een chipje. Hier is dan ook wel wat meer gebeurd. De standaard turbo is vervangen voor een Garrett G30-770. Daarnaast is de koppakking verstevigd, is er een Akrapovic uitlaat gemonteerd, is het uitlaatspruitstuk aangepast en is er een nieuwe intercooler gemonteerd. Tevens is de handgeschakelde versnellingsbak vervangen voor een sequentiële transmissie met tevens een koppeling die het vermogen kan dragen.

De auto is het trotse bezit van Peter Freedman, de oprichter van het bekende Røde Microphones. Je weet wel, die microfoons die je kunt tegenkomen op camera’s en ook worden gebruikt bij het opnemen van podcasts.

Prestaties zijn niet bekendgemaakt, maar reken erop dat dit een bizar ding is. Vierwielaandrijving, 740 pk en dat op een gewicht van 1.280 kg. Om even aan te geven. Een standaard GR Yaris levert 261 pk. Daarmee sprint de hot hatch in 5,5 seconden naar de honderd. De topsnelheid ligt op 230 km/u. Deze GR Yaris met zoveel tuning moet deze fabriekscijfers verpulveren.

Hier in Europa ga je de Toyota niet tegenkomen. De auto is getuned door Powertune in Australië.