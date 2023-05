Lamborghini Revuelto wil het ‘Ringrecord terug

Of het gaat lukken is een tweede, maar een Lamborghini Revuelto op de Nürburgring van het merk zelf komt daar niet om een zondagsritje te doen.

Lamborghini lijkt qua sportwagen-layout eigenlijk niet het perfecte recept te hebben voor een pijlsnelle raceauto. Zware auto’s met dank aan een vierwielaandrijvingssysteem en daar de V10’en en V12’en best wat pit hebben, de concurrentie zet vaak met kleinere motoren betere cijfers neer. Toch wist Lamborghini met de ultieme Aventador en toenmalige ultieme Huracán twee keer het record te pakken van productieauto’s op de Nürburgring met de SVJ en Performante.

Nieuwe records

Sindsdien is het tijd voor andere modellen om de kroon te pakken, de tijd zit immers niet stil. Vooral geweld uit Stuttgart heeft de Aventador SVJ op zijn nummer gezet, want twee Porsches (911 GT2 RS Manthey (991) en 911 GT3 RS (992)) staan er nu boven, evenals twee Mercedessen (AMG GT Black Series en AMG One). De revanche van Lamborghini was er nog niet: ondanks dat de Huracán STO al een tijdje uit is, heeft die nog geen records gereden. Wellicht dat de hagelnieuwe Revuelto orde op zaken kan stellen.

Lamborghini Revuelto op de Nürburgring

De opvolger van de Aventador brengt namelijk een bijna opzichtige bak geweld mee. De V12 met hybride-ondersteuning levert 1.015 pk. De prestatiecijfers zijn flink. Of de Revuelto gelijk mee kan doen met de grootsten der aarde moet nog bekeken worden, maar in ieder geval nam Lamborghini alvast een exemplaar mee naar de Nürburgring. Misschien wel om even te peilen of er een record mogelijk is…

Gelukkig was de Lamborghini Revuelto op de Nürburgring sowieso een mooi spektakel, want buiten Sant’Agata Bolognese is de auto ongecamoufleerd waarschijnlijk niet vaak ‘in het wild’ gespot. Voor de Nürburgring-spotters is dat een mooi debuut. En wij kunnen het daarna weer delen, uiteraard. (via Wilco Blok)