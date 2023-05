In de naam der wetenschap. Hoeveel sneller is een gestripte Tesla Model 3 in vergelijking met een standaard exemplaar?

Tesla heeft een reputatie opgebouwd als het gaat om snelle elektrische auto’s afleveren. De Roadster was al een rappe jongen en dat hebben de Amerikanen nooit losgelaten. Van de Model S tot de Model Y, het zijn stuk voor stuk auto’s die snel weg kunnen sprinten bij het stoplicht.

In tegenstelling tot een verbrandingsmotor, is een elektromotor lastig te tunen. Je wil er eigenlijk niet mee knoeien. Hoe kan je dan een Tesla toch nóg sneller maken? Door de boel te strippen natuurlijk! Het YouTube-kanaal B is for Build ging aan de slag om te kijken hoe snel een gestripte Tesla Model 3 is.

Het strippen hebben ze tamelijk serieus genomen. Het enige wat overgebleven is zijn de vier wielen, de elektromotoren, het accupakket en een stoel en stuur om er nog in te kunnen rijden. In Nederland zal de politie je meteen aan de kant zetten. In de Verenigde Staten doen ze wat minder moeilijk als je zo ‘bloot’ op de openbare weg gaat rijden.

Toen de auto nog standaard was wist de Tesla in 3,8 seconden 60 mijl per uur te bereiken vanuit stilstand. In gestripte toestand is de Tesla Model 3 meer dan een seconde sneller. Kortom, wil je een snellere Tesla? Verwijder de body. Fijn dat deze mythe ook is opgelost.