Huracán-opvolger is al heel dichtbij (en bizar snel)

De Huracán-opvolger komt al heel snel! En hij is ook heel erg snel!

Toevallig was ondergetekende bij de introductie van de Lamborghini Gallardo. Het was op de Salon van Genève in 2003 en Lamborghini toonde de productieversie van het kleine broertje van de Murciélago. De auto sloeg in als een bom, want waar concurrenten als de Ferrari 360 Modena en Porsche 911 Turbo respectievelijk 400 en 420 pk hadden, pareerde Lamborghini dat met 500 pk.

Gek genoeg was de Lamborghini Huracán niet uitzonderlijk sterk. met 610 pk kwam je absoluut niets te kort, maar het USP van de Huracán was dienst tiencilinder motor, terwijl veel concurrenten over gingen op turbo’s.

Huracán opvolger

Een dergelijke move zit er weer aan te komen, want de opvolger van de Huracán staat klaar. De Italianen hebben verklapt wanneer deze onthuld wordt: op 16 augustus! Eigenlijk is het best wel opmerkelijk dat Lamborghini zolang met een model doet: gemiddeld dus 10 jaar.

De concurrentie pakt het iets anders aan, want de Ferrari 458 Italia, 488 GTB en F8 Tributo zijn de zelfde auto. De Porsche 991 en 992 zijn ook in basis gelijk, natuurlijk.Maar er komt dus een compleet nieuwe Huracán aan. We weten in elk geval dat deze niet Huracán zal heten. Lamborghini kiest er altijd voor om het beestje een nieuw naampje te geven.

Geen Audi-kloon

Ditmaal komt er geen Audi-derivaat, zoals met de vorige twee baby-lambo’s wel het geval was. Lamborghini is winstgevend genoeg met de Huracán geweest dat een Audi -variant niet nodig is.

De techniek van de Huracán-opvolger is eveneens bekend. We gaan helaas afscheid nemen van de atmosferische V10. In plaats daarvan komt er een 4.0 V8 met twee turbo’s die 10.000 toeren kan draaien, inderdaad, net als deze babyblauwe Porsche van zonet. Deze motor wordt dan ook nog eens aan een elektromotor gekoppeld.

Zoals @rubenpriest net al melde, de orderboeken van de Huracán zitten nog propvol. Bestellen is niet meer mogelijk. Lamborghini zal alle verkochte auto’s gaan produceren tot december van dit jaar. De Audi R8 ging al in maart dit jaar uit productie.

Kortom, wachten op 16 augustus, dan houden we een feestje op de redactie!

