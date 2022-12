Video – loterijwinnaar laat dikke schuurvondst achter

Een loterijwinnaar besloot zijn nieuwe kapitaal stuk te slaan op een hoop mooi spul, wat zo’n 40 jaar na dato veranderd is in een schuurvondst.

Je vraagt je vast wel eens af: stel nou dat ik die dikke jackpot van de loterij win, wat zou er dan in mijn garage komen te staan? Voor sommige mensen is dat helemaal geen droom, maar de realiteit. Totdat blijkt dat je wel een beetje zuinig moet zijn met je nieuwe kapitaal voor je gelijk voor tienduizenden dollars aan auto’s in je garage parkeert. Het lijkt het verhaal te zijn van iemand die de loterij won in pak ‘m beet 1985. Na het vullen van een schuur met een scala aan Mustangs en andere oude Amerikanen zoals de Camaro en de Mercury Cougar. Later ging de loterijwinnaar failliet en anno 2022 is het een fijne schuurvondst waar de tijd al 40 jaar stilstaat. YouTuber Ethan Minnie nam een kijkje: