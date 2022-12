De ideale setup voor simracen

Stuurtje, stoel en pedalen. Zo pak je de setup voor simracen goed aan!

Vorige week lieten we je weten welke digitale race game je moet kiezen. Vandaag kijken we naar de apparatuur die je daar eigenlijk voor in huis wilt hebben.

De ideale setup hangt af van welke categorie en wat jouw doel is in het simracen. Voor elke klasse en elk soort racen zijn er simulatoren gemaakt. Dit is voor ieder persoon natuurlijk anders, daarom hebben wij in samenwerking met de KNAF-Digital experts een lijstje gemaakt met de beste (betaalbare) opties voor jou.

Speel je bijvoorbeeld Gran Turismo? Dan wil je een setup die veel categorieën ondersteunt en niet alleen GT of Formule bolides. Door de diversiteit in de game is het dus beter om een simulator te hebben die comfortabel is voor zowel Formule auto’s als GT3 of GT4’s. Een goede balans is dus heel belangrijk.

Ook kijken we naar een ideale iRacing setup. iRacing is niet alleen gefocust op GT, maar heeft ook een flink aantal LMP en Open wheel bolides.

Gran Turismo setup

Cockpit

Playseat Evolution Alcantara! De Playseat Evolution Alcantara is een redelijk goedkope simracing cockpit welke voornamelijk GT-Racing ondersteunt. Maar met het juiste materiaal ook als Formula of LMP-cockpit kan worden gezien. De Playseat Evolution is namelijk een praktische simulator met veel mogelijkheden voor aanpassingen. Hierdoor kan de simulator op verschillende maten worden afgesteld en is hij dus geschikt voor lang, kort of voor jong en oud. Afhankelijk van de verkopende partij beginnen de prijzen bij zo’n 300 euro.

Hardware

De Logitech G29 blijft voor een budget-range setup onweerstaanbaar. Met zijn ingebouwde gearing force feedback system is het stuur bijna een klassieker met toch de benodigde kwaliteit. De pedalen zijn niet de beste op de markt, maar ze zijn goed genoeg om de limieten op te zoeken op het virtuele circuit. Helaas heeft de G29 geen optie om verschillende steering wheels te vervangen, wel zijn er verschillende betrouwbare open wheel mods op het internet te vinden. Met drie pedalen kun je ook lekker je handgeschakelde BMW makkelijk de bocht omgooien. De G29 gaat al heel wat jaartjes mee en kun je voor ongeveer 245 euro aanschaffen.

iRacing setup

Naast Gran Turismo 7 heb heb je natuurlijk meer games zoals iRacing. iRacing is niet op alleen GT of personenwagens gericht, maar ook op de simulatie van de open wheel, LMP’s en andere race-categorieën. Daarom is het voor iRacing extra belangrijk om tussen de juiste positie’s te wisselen.

Cockpit

De F-GT-lite cockpit is een kersverse budgetvriendelijke cockpit uitgebracht door Next Level Racing. Zoals de naam al zegt kan je deze sim-setup in verschillende posities opstellen. Next Level laat zelf vijf verschillende posities zien. Vier verschillende formula posities en een GT-positie. Perfect voor de afwisseling dus! Ook deze sim-setup is in lengte verstelbaar en geschikt voor zowel jong en oud. Kost je zo’n 250 euro.

Hardware

De Thrustmaster T300 is naast de G29 een favoriet in de sim-racing community. Met zijn beltdriven force feedback systeem geeft het een fijn en duidelijk gevoel voor de auto op het circuit. Ook de pedalen zijn een succes, met verschillende opties om jouw feedback van de pedalen te verstellen is de T300 een kwalitatief goede hardware optie.

Ook heb je de optie om verschillende steering-wheels te verwisselen met het gemakkelijke release system. Zo kan je bijvoorbeeld een Formule 1-stuurtje vervangen met een GT-stuurtje. Thrustmaster heeft een aantal opties voor verschillende F1 of LMP stuurtjes. Wij raden daarom de TM-Open Wheel versie van Thrustmaster aan. Dit type stuur heeft een goede balans tussen Open Wheel en LMP. Een T300 RS heb je al voor 365 euro.

Money is no object?

Leuk natuurlijk, bovenstaande opties met een budget. Maar wat als geld geen rol speelt? Ook dan hebben we een sterke aanrader voor je.

Referox-RF-V

Referox is een nieuw Nederlands bedrijf wat zich richt op ultieme motion simulatoren. Met de zelfontworpen bewegings (motion) techniek van Referox zorgt de simulator voor een intens en realistisch gevoel, elke beweging of hobbel voel je direct! Niet alleen in je armen, maar ook in je rug, schouders en je benen!

Door de handgemaakte monocoque chassis is dit mischien wel de meest realistische simulator verkrijgbaar in Europa. Dus mocht je nog wat over hebben in je portemonnee? Dan is deze gloednieuwe simulator een sterke aanrader. Prijzen beginnen bij 25.000 euro. Tja, dat is andere koek!

Dit artikel is in samenwerking met Goodyear en KNAF Digital tot stand gekomen.

Binnenkort meer over onze eigen set-up op de Autoblog redactie. Wil je kans maken op een Playstation, de onderstaande actie loopt nog steeds. Je kunt ook meedoen wanneer je geen banden koopt (maar het mag wel natuurlijk ;-) )