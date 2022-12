Lucid wanhopig wanneer orders gecanceld worden

Uiteraard is het niet leuk dat potentiële klanten afzien van hun order, maar Lucid maakt het wel heel bont wanneer je je order wil cancellen.

Lucid zet eindelijk auto’s op de weg! Vanaf het introduceren van de Air als concept tot en met het daadwerkelijk leveren van de auto duurde even, maar het is gelukt. Dat betekent echter niet dat het merk achterover kan leunen, want nu komt het gedeelte waar de klanten tevreden moeten worden en blijven zodat het merk ook kan blijven bestaan. Nu (nog) stromen de orders binnen voor enthousiaste klanten. Lucid is echter net zo enthousiast, zo blijkt. Tenminste, enthousiasme vermomd als paniek en wanhoop.

Lucid lijkt wanhopig

Als je een Lucid bestelt maar toch twijfels krijgt, moet je je order net zo makkelijk weer kunnen cancellen (met kleine lettertjes uiteraard). Dat zou zo simpel moeten zijn als een mailtje of een belletje, maar Lucid maakt het niet zo makkelijk. Er zouden klanten zijn die niet minder dan 14 keer gebeld zijn door Lucid om de order te ‘redden’. In sommige kringen zou je dat stalken kunnen noemen. Hoe zit dat?

Protocol

Vanuit Lucid komt het geluid dat dit te maken heeft met het protocol voor de verkoopteams. Wanneer een klant zijn order cancelt, moet een verkoper contact opnemen met de klant als een laatste redmiddel. In de trend van: weet je wel zeker dat je deze auto niet wil? De verkoopteams kregen een mail dat je hebt gefaald wanneer een order wordt gecanceld en dus wordt er alles aan gedaan om dat te voorkomen. Wordt de klant niet bereikt, dan moet er elke dag meermaals geprobeerd worden om de klant nogmaals te bellen. Zo kun je dus 14 dagen op een rij meermaals gebeld worden door Lucid om je order te redden. Ook ontvangt de klant emails waar de toon aardig wanhopig klinkt. Een medewerker van Lucid die anoniem wil blijven zegt dan ook dat de toon van deze email gecombineerd met het gigantische salvo belletjes ‘niet gepast is voor een luxeauto-verkoper’.

Haast

Is deze wanhoop allemaal nodig voor Lucid? Ja en nee. Zoals gezegd is het al een hele stap dat er überhaupt Lucids gebouwd en verkocht worden, dus wat dat betreft gaat het prima. Toch beloofde (of wilde) Lucid enorme getallen en dat lijkt vooralsnog tegen te vallen. In de eerste drie kwartalen zijn er 3.687 Airs verkocht, terwijl dat er tussen de 6.000 en 7.000 hadden moeten zijn. Dat valt te merken in de pre-orders: waar er in Q2 nog 37.000 mensen een pre-order open hadden staan, zijn dat er nu nog 34.000. Dus ja, er is werk aan de winkel voor Lucid. Maar klanten nog net niet stalken? (via BusinessInsider)