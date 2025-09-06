Kijk, automerken kunnen nog steeds een dikke hot hatch maken

Dit is toch geweldig? Tijd om dit zo in de showroom te verkopen.

Hot hatches lijken soms een uitstervend ras. Gelukkig hebben we nog merken als Volkswagen en MINI die anno 2025 dit soort auto’s verkopen. Bij Volkswagen kun je terecht voor GTI-modellen, terwijl MINI de Cooper S en JCW’s in de showroom heeft staan. Zo dik als deze twee staan ze dan weer niet bij de dealer en dat is eigenlijk doodzonde.

In samenwerking met mode- en lifestylemerk Deus Ex Machina heeft MINI twee bijzondere auto’s gemaakt. Ze zijn zo leuk uitgedost dat je denkt: KOOP DAN. En er zijn ongetwijfeld liefhebbers die dit daadwerkelijk willen hebben. Maar dat kan dus niet zo. De samenwerking heeft deze twee modellen neergezet als een studiemodelletje. Superflauw, want dat is toch een beetje alsof je een hond een worst voorhoudt.

Het is niet de eerste keer dat MINI en Deus samenwerken. Liefhebbers van racen weten dat MINI deelnam aan de 24 uur van de Nürburgring, eerder dit jaar met een livery ontworpen door het modemerk. Ontwerpen kunnen ze wel, want ook dit oogt gewoon weer heel erg vet.

De basis is bij beide auto’s dezelfde: een MINI John Cooper Works. Alleen de uitwerking is compleet anders. De ene is elektrisch en geïnspireerd door de surfwereld, de andere moet een ode aan de racewereld voorstellen met een traditionele verbrandingsmotor

.

The Skeg

The Skeg is de elektrische variant met 258 pk. Alle hippies unite, want dit is een surfbusje in hot hatch-vorm. Geel met zilver spuitwerk, transparante glasvezelpanelen en zelfs dakspankabels die doen denken aan het vastbinden van een surfplank.

Binnenin vind je neopreen stoelen, glasvezel trays voor wetsuits en een dashboard dat rechtstreeks uit surfboard-techniek lijkt te zijn gesneden. Er is toch wel heel veel aandacht en zorg gestoken in een auto die niemand zo kan kopen.

The Machina

The Machina daarentegen is oldschool rauw en voorzien van de tweeliter turbo benzinemotor met 231 pk. De MINI is uitgerust met verbrede spatborden, rallylampen op de motorkap en een diffuser.

De rood-wit-zwarte livery valt lekker op. Binnenin is het spartaans: aluminium vloerplaten, een rolkooi en een hydraulische handrem.

MINI en Deus wilden af van het idee dat alles glad en high-tech moet zijn. Zichtbare naden, tastbare schakelaars en materialen die niet perfect ogen, maar juist karakter toevoegen. Een soort Ferrari 360 Challenge Stradale van 2025.

Kun je dan helemaal niets kopen? Jawel. MINI en Deus hebben ook een kledingcollectie ontwikkeld die tijdens de IAA in München gelanceerd wordt. Zo kunnen ze er toch nog een beetje geld aan verdienen. Die auto gaat niet lukken, maar misschien zit er nog een kek kledingstuk tussen.