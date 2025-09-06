Bijzondere roofkat met 575 pk is een leuke aanbieding

Konden we die BPM maar wegtoveren, want dat zou het echt afmaken.

Soms kom je van die occasions tegen dan denk je, DOE MIJ DIE MAAR. Voor zo’n geval reizen we virtueel naar Duitsland. Daar staat een Jaguar F-Type SVR Cabrio te koop. Een SVR is al zeldzaam en als cabrio zie je ze helemaal niet vaak.

Een bijzondere uitvoering. De SVR heeft vierwielaandrijving, wat het meteen een praktisch apparaat maakt. Sprintjes van 0-100 verlopen in veiligheid en als je echt wil moet wintersport ook geen probleem zijn. De SVR haalt 575 pk uit de bekende 5.0 Supercharged V8. Dit specifieke exemplaar heeft al wat gelopen: 82.200 kilometer. Dat betekent ook een gunstiger prijskaartje.

In Duitsland staat dit witte exemplaar te koop voor 66.900 euro. Laat het weten in de comments of je het met me eens bent of niet, maar ik vind dat een schappelijk prijskaartje voor zoiets bijzonders. Een Porsche 911 van hetzelfde bouwjaar (2018) ga je niet vinden voor dat geld. En die heeft ook geen 575 pk.

De vijf liter stoot behoorlijk wat CO2 uit en daar zit meteen de pijn. In Duitsland rij je vrolijk de showroom uit, in Nederland moet je eerst wat BPM overmaken. Als je alles netjes doet moet je niet gek opkijken dat je 80k euro verder bent voor een Nederlands kenteken. Dat maakt de leuke aanbieding wat minder leuk.

Desalniettemin is het een snoepje. De witte kleur contrasteert mooi met het bruin lederen interieur. Omdat het de SVR betreft krijg je de mooiere stoelen, met zo’n kek patroontje en SVR-logo in de stoelen. Naast 25 pk extra vermogen en een fraaier interieur, herken je een SVR aan de andere voorbumper en de carbon achterspoiler.

575 pk, vierwielaandrijving, het dak kan open. In de ideale wereld zonder BPM, ja dan lust ik hem wel.