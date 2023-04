Wachttijd praktijkexamen kan oplopen tot wel 20 weken

Het kan even duren tot jij je roze pasje in handen hebt, want het CBR kampt plaatselijk nog steeds met wachttijden tot wel 25 weken voor een praktijkexamen.

Als autofanaat duurt de procedure voor het verkrijgen van een rijbewijs per definitie te lang. Maar goed, je moet wel een beetje les en ervaring hebben voor je deelneemt aan de onvoorspelbare hel die het verkeer is. Dat gaat stapsgewijs in een x aantal rijlessen dat vaak wel een jaar in beslag neemt en eindigt in een theorie- en praktijkexamen. Dat praktijkexamen wordt vanuit het CBR geregeld en dat loopt al een tijdje niet van een leien dakje.

Vertragingen

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het CBR niet het schoolvoorbeeld van een geoliede machine is, maar de coronapandemie gooide pas echt roet in het eten. Naschokken daarvan worden nog steeds gevoeld. Waar je een jaar geleden gemiddeld nog 22,3 weken moest wachten tussen aanvraag en daadwerkelijk examen, is dat nu gedaald naar 16,9 weken. Dat is echter nog steeds bijna vier maanden. En dat is gemiddeld: regionaal gezien kan het oplopen tot wel 23 weken! In de grote steden ben je gewoon minstens vier maanden aan het wachten en dat is vervelend. Enkel in Meppel en Terneuzen ben je zo aan de beurt.

Maatregelen

Hoe los je dit op? Welnu, het CBR wil het krijgen van een praktijkexamen sneller maken door meer examinatoren aan te nemen. Het schreeuwend tekort aan mensen die dat kunnen speelt het CBR namelijk parten. Het CBR heeft al 82 nieuwe examinatoren aangenomen en 52 mensen zijn in opleiding om er eentje te worden. Daarnaast wordt er gekeken naar een manier om gepensioneerde examinatoren weer mee te laten draaien en bepaalde feestdagen openstellen voor het rijden van een examen.

Cowboys

Alexander Pechtold, grote baas van het CBR, vindt ook het slagingspercentage (te) laag. Dat is momenteel namelijk 51,9 procent: net de helft van de mensen slaagt ook daadwerkelijk. Pechtold wijst hiervoor de ‘cowboys’ aan. De mensen die pakketten aanbieden om binnen 10 lessen je klaar te stomen voor je rijbewijs. Waaruit vervolgens blijkt dat dat veel te weinig is en je bijna per definitie zakt. Het CBR heeft dan ook cijfers waaruit blijkt dat duizenden examens zelfs voortijdig worden afgebroken omdat de persoon achter het stuur levensgevaarlijk rijgedrag vertoont.

Kortom: de kwaliteit én de kwantiteit moet omhoog. Ga er maar aan staan! (via De Telegraaf)