Cupra onthult zowaar een kneiterdikke Shooting Brake!

Hoe cool is dat, naast de Tavascan kondigt Cupra ook nog een blubberdikke Shooting Brake aan mét productieplannen!

Gisteravond debuteerde de nieuwste EV van het nieuwe Spaanse Cupra. De split met SEAT kunnen we voor het eerst onbesproken laten, want dit is alweer het derde model wat uniek is voor het nieuwe merk dat waarschijnlijk SEAT de das om gaat doen. Anyway, daar de Tavascan niet als SEAT komt, kennen we de basis van de elektrische crossover als het MEB-platform van VAG en dus is dit de volgende auto in de bloedlijn van bijvoorbeeld de Volkswagen ID.5 en Skoda Enyaq iV Coupé. Het ding in productievorm zien zorgt voor duiding, maar dat ‘ie eraan zat te komen weten we middels teasers al een tijdje.

Nóg een onthulling

Dat lijkt een trend te zijn, want naast de Tavascan onthulde Cupra weer een aankomend model op het evenement gisteravond. Verslaggever ter plaatse @Wouter deelde daarom wat foto’s van het aankomende model met enkel een naam en dat er ‘meer info volgt’. Die naam is Cupra DarkRebel. En wat het is? Daar moesten wij ook even voor graven.

Cupra DarkRebel

Cupra houdt namelijk de kaken nog even stijf op elkaar, maar dankzij het internet hebben we toch wat informatie kunnen achterhalen. Allereerst het design. We herkennen wel de Cupra-huisstijl met de driehoekige koplampen en het funky logo, maar verder lijkt het op niks wat we kennen van Cupra of SEAT. Het is warempel een soort Shooting Brake! Cupra zou het zelf hebben over het ‘atletische van een sportwagen in de vorm van een Shooting Brake’. Maar als je dacht dat de standaardversie al hypermodern was, dan heb je de heftigste versie nog niet gezien. Met lichtgevende wielen en neon-achtige taferelen alom een blik in de toekomst.

Metaverse

Wat is het doel dan? Zoals het nu lijkt wil Cupra je meenemen naar het Metaverse. U weet wel, die poging tot een soort virtuele realiteit waar Zuckerberg en co. nu helemaal idolaat van is. Je kunt op de Hyper Configurator al een Cupra DarkRebel configureren in diens tamste of heftigste vorm. Wij houden het bij tam voor vandaag, want dan krijg je ook even een beeld van het interieur van de DarkRebel. Rijp voor een sportauto, lijkt ons.

Productie?

Het recept lijkt ietwat op de Cupra UrbanRebel van een jaar geleden. Dat begon ook als een soort heftige elektrische racer voor de virtuele wereld, maar als tamme stadsauto gaat deze nu in productie. Dat klinkt als goed nieuws, want dat zou betekenen dat een iets tammere DarkRebel ook op de planning staat. Welnu, Cupra lijkt te hinten op een eventuele productieversie. VAG heeft immers het PPE-platform klaarstaan voor een veel sportievere en hoogwaardigere serie modellen, denk aan elektrische Porsches en Audi’s. Over technische gegevens is echter niks bekend wat betreft de DarkRebel.

Voor nu is de Cupra DarkRebel nog ietwat verre toekomstmuziek, maar naast een line-up van voornamelijk crossovers is zo’n strakke Shooting Brake natuurlijk best een toffe imagobouwer.