Video: mega crash tijdens Ypress Rally in België

Ook Jos Verstappen nam deel aan de Ypress Rally toen deze crash gebeurde.

Eentje waar je hoofdpijn aan gaat overhouden. Een zware crash gebeurde tijdens de Ypress Rally in België. Coureur Stephane Lefebvre ging maar liefst tien keer over de kop in zijn Citroën C3 rallyauto.

In het verleden was het nog maar de vraag wat de verwondingen zouden zijn. Vandaag de dag zijn de rallyauto’s enorm veilig. Zowel Lefebvre als zijn navigator stapte ongedeerd uit de auto na het ongeluk. Lang leve alle veiligheidsmaatregelen.

Aan de race nam ook Jos Verstappen deel. De vader van Max hoopte op een podiumplek, maar dat zat er voor hem helaas niet in. Jos moest genoegen nemen met P13.

Videocredit: EH Rally videos via Youtube