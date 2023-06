Nieuwe Toyota CH-R net zo uitgesproken als de Prius

Een frisse verschijning, de nieuwe generatie Toyota C-HR.

Persoonlijk vind ik de eerste generatie Toyota C-HR één van de minst fraaie crossovers op de markt. En dan druk ik me nog netjes uit. Alhoewel er ongetwijfeld fans waren te vinden voor het design, maakt de Japanse autofabrikant een revolutie met de tweede generatie C-HR.

Design

De nieuwe Toyota C-HR heeft dezelfde designtaal meegekregen als de nieuwste generatie Prius. Het hybride icoon werd destijds met veel lof ontvangen. Wellicht dat de C-HR hetzelfde staat te gebeuren. Al is en blijft het een crossover en deze carrosserievorm zal nooit een legendarisch ontwerp worden.

De C-HR moet scoren op de Europese markt. Vandaar dat Toyota de auto van een Europees design heeft voorzien. De wielen zijn optioneel zelfs tot 20 inch te verkrijgen. Wat het met het comfort van de auto doet weet ik niet, maar zo’n grote maat klinkt wel heel spectaculair voor een C-HR.

Ook nieuw in dit ontwerp is de stijl van de tweekleurige lak. Het contrasterende zwarte dak wordt doorgetrokken tot de achterbumper. Niet iedereen zal fan zijn van two-tone, maar de C-HR is nooit een auto geweest om iedereen te pleasen. Het succes van de eerste generatie heeft bewezen dat er genoeg volk is dat wel interesse heeft in deze hybride crossover.

Aandrijflijn

Over hybride gesproken. De C-HR komt er als reguliere HEV en als PHEV. Daarmee bestaat het gamma uit een 1.8 liter en een 2.0 liter viercilinder benzinemotor. De nieuwe C-HR is uitgerust met de vijfde generatie van Toyota’s hybride aandrijflijn.

Details over bijvoorbeeld het vermogen en de actieradius van de PHEV zijn nog niet bekendgemaakt. Jammer, want nu zit je met halve info. In aanloop naar de marktintroductie rond de jaarwisseling zal er ongetwijfeld meer bekend worden over deze hybride.

Nieuw interieur

In de nieuwe Toyota C-HR tref je een kersvers interieur aan. Afhankelijk van het uitrustingsniveau, kijk je naar een 12.3 inch display waar alle info op getoond wordt. Standaard is het scherm 8.3 inch groot. Toyota spreekt over scherpe graphics en duidelijke informatie. Kijk, toch wel handige info voor de gemiddelde klant van het merk. Hoef je geen leesbril op en af te doen tijdens het rijden. Apple CarPlay of Android Auto zijn draadloos te gebruiken.

Geheel in trend met andere merken kun je ook in het interieur er een gezellige kermis van maken. De sfeerverlichting aan boord van de hybride biedt 64 kleuren om uit te kiezen. Er is ook een programma van 24 veranderende tinten, gesynchroniseerd met de klok. Voor als je niet kunt kiezen. Dergelijke verlichting beleeft zijn debuut op de C-HR. Er is nog geen ander model van Toyota met dit systeem.

Panoramadak

Een sterke verbetering is het nieuwe vaste panoramadak. Het dak is uitgerust met twee coatings om warmte in de winter vast te houden in het interieur en juist bij zonnig weer warmte buiten de auto te houden. Dit brengt meerdere voordelen met zich mee. Je hebt de airco minder hard nodig, het dak is 5k g lichter én de hoofdruimte is met 3 cm toegenomen.

Marktlancering

Toyota zegt dat de nieuwe C-HR rond de jaarwisseling op de markt komt. Met de lancering is er tijdelijk de keuze uit de Première Edition of de GR Sport Première Edition. Laatstgenoemde komt met allerlei Gazoo Racing frutsels zoals de grotere 20 inch wielen, GR badges, een ander patroon voor de grille en sportstoelen voor. Ook zijn een aantal extra’s standaard op deze uitvoering, waaronder een head-up display en een JBL-premium audiosysteem.

Prijzen en meer informatie van de tweede generatie C-HR worden in een later stadium bekendgemaakt.