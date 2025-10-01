Video: met 300 km/u maar nét een truck missen

Dat scheelde een haartje.
Met zo’n snelheid over de openbare weg rammen is natuurlijk waanzin. Deze motorrijder is z’n leven beu blijkbaar.
Je zal maar even wachten bij een zebrapad..
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 4 Reacties
Reacties
Rebirth zegt
Dan ben je toch wel een debiel als je dat op zo’n weg gaat doen…
kilum zegt
Sommige mensen willen gewoon dood. wat een mongool.
cossiekiller zegt
Die vrachtwagen doet ook iets wat niet mag precies. Een oprit als afslag nemen? De brommer gaat wel ietsje te snel natuurlijk…
Joris24 zegt
Dit is overduidelijk niet in NL. Er zijn zat landen waar dit wel mag. Het zal je in Amerika verbazen hoe bijv. (vracht)verkeer vanaf een stofpad met een haakse bocht de snelweg op komt.