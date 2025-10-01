Autoblog.nl

Video: met 300 km/u maar nét een truck missen

Auteur: , gepost om

Dat scheelde een haartje.

Met zo’n snelheid over de openbare weg rammen is natuurlijk waanzin. Deze motorrijder is z’n leven beu blijkbaar.

