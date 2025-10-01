Stellantis cancelt hun snelste model

Maar daar hoeven we niet per se rouwig om te zijn.

De snelste auto die Stellantis momenteel in het gamma heeft is de elektrische GranTurismo Folgore. Deze heeft maar liefst 762 pk, 1.350 Nm en kan in 2,7 seconden van 0 naar 100 km/u sprinten. Er stond echter een auto op de planning die nóg sneller zou zijn.

Dat was de Dodge Charger Daytona Banshee. Deze auto moest alles en iedereen zoek rijden op de dragstrips, met bijna 900 pk. Zoals de Hellcat dat voorheen deed. Het lijkt er echter op dat Dodge geen brood meer ziet in deze auto.

Mopar Insiders heeft namelijk van toeleveranciers vernomen dat de Banshee gecanceld is. Dat is geen verrassing, want Dodge heeft inmiddels ingezien dat elektrisch niet the way to go is, voor het merk met de meest conservatieve doelgroep van allemaal.

Om die reden zijn er al een aantal rigoureuze beslissingen genomen. Zo is de elektrische RAM 1500 REV geschrapt voordat deze überhaupt op de markt is gekomen. Tegelijkertijd heeft het merk de HEMI V8 weer teruggebracht. Nu zijn Dodge en RAM tegenwoordig twee verschillende merken, maar ze zijn natuurlijk wel nauw verbonden.

Het wachten is nu tot Dodge de HEMI V8 terugbrengt in de Charger. De nieuwe Charger Daytona is weliswaar leverbaar met een verbrandingsmotor, maar dat is een zes-in-lijn. Die klinkt nogal laf vergeleken met de HEMI V8.

Er is nog geen Charger met V8 aangekondigd, maar er zijn wel geruchten. Des te meer reden om de Banshee te schrappen. Want ja, Europeanen zitten al niet te wachten op elektrische sportauto’s, laat staan Amerikanen.