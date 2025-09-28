Video: BMW-rijder krijgt lesje ongeduld

Zo schiet zo’n inhaalactie weinig op.
BMW-rijders zijn heel goed in zichzelf overschatten. Waarvan akte.
Bekijk ook deze video: de weg opdraaien zonder te kijken
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om
Reacties
JanJansen zegt
Je vraagt je ook af wat die fietser op de linkerbaan doet.