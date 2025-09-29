Autoblog.nl

Video: Motorrijder incasseert motorrijder

Auteur: , gepost om 10 Reacties

Waar blijft mijn maatje nou?

Tip voor motorrijders. Kijk niet op de linkerbaan achterom of je maat eraan komt. Anders krijg je dit.

Bekijk ook deze video: BMW-rijder krijgt lesje ongeduld

