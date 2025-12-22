Video: Monteur vergeet te remmen in Audi

Leg dat maar eens uit aan de klant..
Lulliger kan bijna niet. De videobeelden liegen nooit, dit is moeilijk uit te leggen..
Bekijk ook deze video: De aanhangwagen van Snollebollekes
6 Reacties
Reacties
GWBoes zegt
Remmen los gehad, zuiger teruggedrukt en vergeten op druk te pompen voor het wegrijden. Dat gebeurt je vaak maar 1 keer. Zelf ook wel een keer met hartslag 180 de werkplaats uit gerold, sindsdien standaard op de rem trappen voor het wegrijden.
baardmijt zegt
Uitstekend uitgelegd.
Motomoto zegt
Die Jazz aan de overkant is vaker de pineut geweest, gezien de nieuwe motorkap
drdre1 zegt
Graag eerst een waarschuwing vooraf, voordat deze schokkende beelden zomaar worden gedeeld!
Ghettoblaster zegt
Ik ben van de stoel gevallen door deze beelden LOL
geelbarrel zegt
Yep… did it, done it, got the T shirt. Overkomt iedere monteur 1 keer