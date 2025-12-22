Autoblog.nl

Video: Monteur vergeet te remmen in Audi

Auteur: , gepost om 6 Reacties

Leg dat maar eens uit aan de klant..

Lulliger kan bijna niet. De videobeelden liegen nooit, dit is moeilijk uit te leggen..

  1. GWBoes zegt

    Remmen los gehad, zuiger teruggedrukt en vergeten op druk te pompen voor het wegrijden. Dat gebeurt je vaak maar 1 keer. Zelf ook wel een keer met hartslag 180 de werkplaats uit gerold, sindsdien standaard op de rem trappen voor het wegrijden.

