Koop deze AMG die geen AMG is op Marktplaats

AMG-techniek in een bijzonder jasje.

We hebben hier op Autoblog al vaker een lans gebroken voor de Chrysler Crossfire. Deze auto is zeker niet perfect, maar voor relatief weinig geld heb je wel iets heel bijzonders. Dat geldt des te meer voor de overtreffende trap: de Crossfire SRT-6.

De Chrysler Crossfire is sowieso geen auto die je op iedere straathoek ziet, maar de SRT is pas écht zeldzaam. Waar er van de gewone Crossfire stiekem nog best veel op kenteken staan (558 stuks in totaal), zijn er van de SRT maar een stuk of 18 in Nederland.

Dat de Chrysler Crossfire onderhuids een Mercedes was, wist je waarschijnlijk al. Het is een eerste generatie SLK met een ander koetswerk. Technisch zijn de auto’s nagenoeg identiek en ook het interieur is grotendeels Mercedes. De Crossfire werd zelfs in Duitsland gebouwd, bij Karmann.

AMG-techniek

Zoals de Crossfire eigenlijk een Mercedes is, zo is de SRT een AMG. Deze auto is namelijk afgeleid van de SLK 32 AMG. Dat betekent dat er een 3,2 liter V6 met compressor onder de kap ligt. Deze produceert 335 pk en 420 Nm. Niet verkeerd voor een model van 20 jaar oud! Een gloednieuwe Z4 M40i heeft maar 5 pk meer.

Even een klein zijspoortje: deze Crossfire is het enige model dat ooit de SRT-6-badge heeft gekregen, oftewel de enige SRT met een zescilinder. Bij SRT denk je natuurlijk vooral aan HEMI V8’s, maar je had verder ook nog SRT-4’s (de Neon en de Caliber) en een SRT-10 (de Viper).

Spoiler

Een van de leuke gimmicks van de Crossfire was de spoiler die automatisch omhoog komt bij 100 km/u. Die ontbreekt helaas bij de SRT-6. In plaats daarvan heb je een vaste achtervleugel. Verder kun je de SRT-6 herkennen aan de splitter. Normaliter heeft de SRT ook unieke velgen, maar dit exemplaar staat op aftermarket Rotiforms. Die staan overigens helemaal niet verkeerd.

Deze Crossfire heeft al behoorlijk wat ervaring (200.323 kilometer), maar er wordt dan ook niet de hoofdprijs voor gevraagd. De auto wordt op Marktplaats aangeboden voor €13.500. Geen geld, voor een model wat zeldzamer is dan menig Ferrari.