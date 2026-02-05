Opvolger bijzondere VW Golf-rivaal wordt nog bijzonderder

Niet elke rivaal van de Volkswagen Golf is een megasucces, maar bijzondere alternatieven bestaan wel en blijven komen.

Er wordt meer dan ooit buiten de lijntjes gekleurd wat betreft autosegmenten. Vooral dankzij de crossover, ja, wederom. Crossover betekent dan ook dat de auto een kruising is tussen meerdere segmenten en dus eigenlijk nergens echt in past. Wat op zichzelf weer een nieuw segment creëert, maar soit.

Citroën C4

Neem Citroën. Historisch is hun Golf-rivaal altijd een bijzonder verhaal geweest. Een traditionele hatchback in het C-segment kwam pas met de ZX die op zijn beurt weer opgevolgd werd door de Xsara. Toen kwam de eerste C4 en dat was een bijzonder apparaat. Het was gewoon een hatchback, maar dan met een in het oog springend design. Toen de opvolger van de eerste Citroën C4 daarna weer ietwat doorsnee werd, ging Citroën het anders doen.

In eerste instantie door een model dat de C4 Cactus ging heten. Citroën koos toen al voor een soort crossover, want de Cactus stond duidelijk iets hoger op zijn poten dan een doorsnee hatchback. En dat werkte, want verder voelde het niet als een crossover en was het qua grootte gewoon een C-segmenter. Toen de Cactus met pensioen ging nam een wederom bijzondere C4 het stokje over, die nu nog in productie is. Het werd nog meer een crossover, nu zelfs met een aflopende daklijn, maar Citroën beweert nog steeds dat dit ‘gewoon’ hun C-segmenter is.

Volgende Citroën C4

Citroën beseft dat ze bekend staan om het steeds een beetje anders doen. De C4 is daar een goed voorbeeld van: hij is lekker eigenwijs. Toch wordt er gekeken naar een opvolger voor de Citroën C4 die weer wat anders gaat doen. Want, zo beweert Citroën, het merk is altijd aan het experimenteren. Bij elke generatiewisseling wordt dus weer gekeken naar hoe een bepaald gat in de markt weer opgevuld kan worden door iets compleet anders. Bovendien moet het iets unieks worden en niet zomaar een vergrote C3 of een verkleinde C5 Aircross. Vandaar dat het model bijzonder wordt vergeleken met zijn zustermodellen én voorganger. Dat belooft wat.

Zo moet Citroën klaar worden voor de toekomst, volgens de Fransozen zelf. Ze vinden dat ze in een positie zitten om bijzondere keuzes te maken, iets waar Citroën historisch gezien goed in is. Ook al is het huidige gamma geen weerspiegeling van de jaren dat je nog toppers als de DS, 2CV en BX kon kopen, maar goed. Je moet iets proberen en dat gaat Citroën doen met de opvolger voor de C4. (via Autocar)