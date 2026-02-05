Opvolger bijzondere VW Golf-rivaal wordt nog bijzonderder

Niet elke rivaal van de Volkswagen Golf is een megasucces, maar bijzondere alternatieven bestaan wel en blijven komen.
Er wordt meer dan ooit buiten de lijntjes gekleurd wat betreft autosegmenten. Vooral dankzij de crossover, ja, wederom. Crossover betekent dan ook dat de auto een kruising is tussen meerdere segmenten en dus eigenlijk nergens echt in past. Wat op zichzelf weer een nieuw segment creëert, maar soit.
Citroën C4
Neem Citroën. Historisch is hun Golf-rivaal altijd een bijzonder verhaal geweest. Een traditionele hatchback in het C-segment kwam pas met de ZX die op zijn beurt weer opgevolgd werd door de Xsara. Toen kwam de eerste C4 en dat was een bijzonder apparaat. Het was gewoon een hatchback, maar dan met een in het oog springend design. Toen de opvolger van de eerste Citroën C4 daarna weer ietwat doorsnee werd, ging Citroën het anders doen.
In eerste instantie door een model dat de C4 Cactus ging heten. Citroën koos toen al voor een soort crossover, want de Cactus stond duidelijk iets hoger op zijn poten dan een doorsnee hatchback. En dat werkte, want verder voelde het niet als een crossover en was het qua grootte gewoon een C-segmenter. Toen de Cactus met pensioen ging nam een wederom bijzondere C4 het stokje over, die nu nog in productie is. Het werd nog meer een crossover, nu zelfs met een aflopende daklijn, maar Citroën beweert nog steeds dat dit ‘gewoon’ hun C-segmenter is.
Volgende Citroën C4
Citroën beseft dat ze bekend staan om het steeds een beetje anders doen. De C4 is daar een goed voorbeeld van: hij is lekker eigenwijs. Toch wordt er gekeken naar een opvolger voor de Citroën C4 die weer wat anders gaat doen. Want, zo beweert Citroën, het merk is altijd aan het experimenteren. Bij elke generatiewisseling wordt dus weer gekeken naar hoe een bepaald gat in de markt weer opgevuld kan worden door iets compleet anders. Bovendien moet het iets unieks worden en niet zomaar een vergrote C3 of een verkleinde C5 Aircross. Vandaar dat het model bijzonder wordt vergeleken met zijn zustermodellen én voorganger. Dat belooft wat.
Zo moet Citroën klaar worden voor de toekomst, volgens de Fransozen zelf. Ze vinden dat ze in een positie zitten om bijzondere keuzes te maken, iets waar Citroën historisch gezien goed in is. Ook al is het huidige gamma geen weerspiegeling van de jaren dat je nog toppers als de DS, 2CV en BX kon kopen, maar goed. Je moet iets proberen en dat gaat Citroën doen met de opvolger voor de C4. (via Autocar)
Reacties
eklasse zegt
Citroën, merk met absolute iconen in zijn historie. DS, CX, BX en XM. Nu niets meer dan een natte scheet met aaneenschakeling van veel te ver gezochte, niks zeggende en onsamenhangende designs. Ze weten het echt niet meer lijkt het. Een dementerende bejaarde met lippenstift op de wangen: treurig en echt zonde. Maar ja: ze zijn hierin niet de enige.
Edge zegt
Volkswagen heeft de Golf nog altijd, Peugeot de 308, Cupra en Seat de Leon, de Chinezen komen steeds meer met hatchbacks. Klinkt als een goed excuus om van dat SUV-achtige af te stappen en weer een leuke, eigenwijze Franse hatchback te maken.
flatoutmarten zegt
Een reïncarnatie van de BX?
tjorque zegt
Kom op terug eigenwijze Citroëns aub. Geen in loop met de SUV meute mee onzin.
Een Citroën zoals de BX was. Anders, betrouwbaar, comfortabel, ruim en betaalbaar.
En liefst met wat gepeperde smaakjes zoals de GTI en de 4×4!
Met de R5 heeft Renault een auto gemaakt die me terug wat naar Franse auto’s trekt. Nu nog wat maffe Citroëns en wie weet flakkert mijn vergane liefde voor Franse auto’s wel weer wat op…
ArnoldH zegt
Wat Citroën momenteel in de showroom heeft staan vind ik vooral rommelig en onsamenhangend qua design. Verder heb ik niks met Citroën (franse autos in t algemeen) behalve de Xsara, maar dat is vanwege de wrc successen met Loeb.