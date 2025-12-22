Porsche geeft per ongeluk twee S/T’s hetzelfde nummer, biedt excuses aan

Oei… een grove fout van Porsche.

Bij sommige limited editions staan in alle auto’s ‘1 van de zoveel’, maar het is natuurlijk veel leuker als je een plaquette hebt met een specifiek nummer. Dat maakt je auto echt uniek. En dan weet je ook zeker dat de fabrikant niet stiekem meer exemplaren heeft gebouwd dan ze gezegd hadden.

In tegenstelling tot Lamborghini en Ferrari doet Porsche wel aan specifieke nummering van hun auto’s. Daar is echter iets mis gegaan. Ze hebben per ongeluk twee auto’s hetzelfde nummer gegeven. Een zeldzame misser van de Duitsers, die altijd zo gründlich zijn.

Fout rechtgezet

Je denkt misschien ‘Wat maakt het uit?’, maar de geloofwaardigheid van Porsche staat op het spel. Daarom heeft Porsche alles uit de kast getrokken om hun fout recht te zetten. Ze hebben de ‘gedupeerde’ klanten uitgenodigd in Zuffenhausen. Daar kregen ze een speciale plaat waar beide auto’s op afgebeeld stonden en een doosje met samples van interieur- en exterieurkleuren.

De doublure ontstond nadat een van de klanten een specifiek nummer had aangevraagd. Hij wilde graag S/T nummer 1724, omdat hij, zijn moeder en zijn oma op de 17de jarig zijn en zijn vader op de 24ste. Dan weet je dat ook weer. Voor de andere klant was het gewoon een random getal, dus zij heeft nu een ander nummer gekregen.

Rose Red

De vrouwelijke klant heeft overigens voor een interessante uitvoering gekozen. Deze auto is niet uitgevoerd in Ruby Star, als je dat soms dacht, maar in Rose Red. Dit is een PTS Plus kleur, wat betekent dat Porsche deze kleur speciaal voor haar gemengd heeft. Het interieur is uitgevoerd in Guards Red.

Enfin, Porsche is er in ieder geval in geslaagd om hun klanten tevreden te houden. De misser is rechtgezet en de klanten hebben een leuk verhaal om te vertellen bij hun auto. Win-win.