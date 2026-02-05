Koning afschrijving met V12 kan een goede investering zijn

Alleen is de kans dat hij zijn titel als koning afschrijving prolongeert wel groot als je geen feilloos exemplaar van een bekendheid zoals deze hebt.

Eigenlijk schrijft elke auto af. Tenminste, elke auto die in een redelijke oplage gebouwd wordt. Elke auto passeert wel een stadium waar slecht onderhouden exemplaren verdwijnen en de goede exemplaren zeldzaam worden. Toch zijn er ook auto’s waar het eigenlijk niet uitmaakt wat er gebeurt: afschrijven doen ze toch wel. En het stadium dat het echte klassiekers worden, zit ook nog even in de toekomst.

Mercedes-modellen

Niet geheel toevallig hebben we het dan al direct over Mercedes, specifiek de periode rond de millenniumwisseling. Helemaal aan de top bij de S-Klasse, CL en in mindere mate de SL. Enorm veel luxe, maar in de omgang zijn ze duur of gaan ze veel kapot (met een beetje pech beide). Jammer, want de verleiding om voor heel weinig geld een dikke sloep met V8 of V12 te bezitten is groot. Een beetje CL600 met V12 uit de vroege jaren ’00 heeft meer luxe aan boord dan een moderne hatchback. Je kan het doen, maar weet wel dat het nog niet echt de potentie heeft om records te breken.

Mercedes CL65 AMG

Er is een uitzondering wat betreft afschrijving als je de allerdikste van de allerdiksten neemt bij de Mercedes CL (C215). Een recent verkochte CL65 AMG maakt namelijk even de balans op. Allereerst: de CL65 is echt het ultieme wat je gaat krijgen. De ‘M137’ V12 werd aangepast door AMG en belangrijker nog, voorzien van twee turbo’s. Dat leverde in de CL65 op dat je 612 pk kreeg en 1.000 Nm. Tenminste, dat laatste getal was veel hoger, maar AMG beperkte het tot 1.000 omdat de 5G-Tronic-bak het anders niet aan kon. Niet dat de specs nu behelpen zijn, nog steeds schiet je naar 100 in minder dan 5 seconden.

Wat de Mercedes CL65 AMG verder bijzonder maakt is dat het model zeldzaam is. Voor zover wij weten zijn er maar 777 stuks gebouwd. Waar een CL500, CL600 of tot op zekere hoogte een CL55 AMG nog wil afschrijven, moet je een CL65 dus goed bewaren en verzorgen. Als je dat doet, inclusief celebrity-status én er niet mee rijdt, heb je goud in handen.

Mercedes CL65 AMG geveild voor recordbedrag

Deze Mercedes CL65 AMG uit 2005 is namelijk nieuw besteld door Michael Fux. De ondernemer komt vaak voorbij vanwege een bijzonder arsenaal auto’s, vaak besteld in kleuren die speciaal voor hem gemaakt zijn. Het maakt de specificatie op de CL65 bijna burgerlijk. Maar wel fraai. Het betreft Alabaster White met Java-leren bekleding. Met de ‘meerdelige’ AMG-velgen in half zilver half grijs om het af te maken.

Je kan slechtere baasjes treffen dan Michael Fux, want de Mercedes CL65 AMG ziet er nog piekfijn uit. Alles is nog aanwezig, van de reparatieset in de kofferbak tot de CD’s voor de navigatie tot boekjes en van alles en nog wat. Hij is goed bewaard en verzorgd, dat doet wat met de prijs.

Dat terwijl deze ultieme daily driver kennelijk geen ultieme daily driver voor Fux was. Er is namelijk maar 3.326 mijl (5.353 km) mee gereden. Toch is er geen cent bespaard op onderhoud, want de banden komen uit 2024 en de olie is in 2025 nog ververst. Kortom: als je dan toch de perfecte CL65 wil, dan is dit wellicht degene die je moet hebben.

Het leverde op dat deze Mercedes CL65 AMG, normaal koning afschrijving, verkocht is voor 303.303 dollar, een grove 257.000 euro. Dat is enorm veel geld voor een CL, zelfs voor een 65 AMG. Daarmee is de auto zelfs duurder dan wat Fux er in 2005 voor heeft betaald, toen stond er 182.280 dollar op de prijskaart. Nou snappen wij ook wel dat je gezien de afgelopen 20 jaar inflatie niet moet vergeten. Reken je dat om, dan is de 182.000 dollar van toen nu precies 300.000 dollar waard. Hoe je het ook wendt of keert, de CL65 heeft zijn waarde behouden.

Associeer jij de Mercedes CL dus vooral met afschrijving? Houd dan de Mercedes CL65 AMG erbuiten, want die kunnen nog wel eens bijzonder gaan worden. (via Bring a Trailer)