Video – Nederlandse Centenario (2,2 mln euro) krijgt een wrap

De enige Lamborghini Centenario op Nederlands kenteken heeft een nieuw uiterlijk gekregen.

De Lamborghini Centenario op gele platen was altijd gemakkelijk te herkennen. In de eerste plaats vanwege zijn extreme uiterlijk. Maar ook vanwege de specificatie. Geel met zwart is nu eenmaal een bijzondere combinatie.

De eigenaar was wel toe aan wat verandering en heeft besloten de miljoenen kostende Lamborghini te wrappen. Wat het is geworden zie je in de video. Een verbetering?

Fotocredit: @patrickcoerver via Autojunk