Te koop in Nederland: extreem zeldzame De Tomaso

Italiaans design en BMW power, wat wil je nog meer?

Obscure occasions zijn altijd leuk en de auto die we hier zien valt zonder twijfel in deze categorie. Deze auto zal lang niet bij iedereen herkenning oproepen, dus we zullen het maar meteen vermelden: dit is een De Tomaso Guarà. Het feit dat dit de laatste auto was die Alejandro de Tomaso bouwde is maar een van de redenen die deze auto bijzonder maken.

De Guarà stamt uit 1993. De basis was voor deze auto was zelf ook al iets bijzonders. Dat was namelijk het Maserati Barchetta Stradale prototype uit 1991. Een aantal van de Guarà’s waren net als de Maserati Barchetta’s. Daarin moest je het dus zonder dak en voorruit stellen. Daarnaast bouwde De Tomaso de Guarà echter ook in Spider- en Coupé-vorm, zoals dit exemplaar.

Oprichter Alejandro de Tomaso was in 1993 64 jaar oud en moest noodgedwongen met pensioen gaan. Hij kreeg namelijk een beroerte. Zijn zoon Santiago nam daarom het stokje over. Dit betekent dat de Guarà de laatste De Tomaso was die onder de leiding van Alejandro tot stand kwam.

Voor de aandrijflijn shopten de Italianen bij BMW. Zodoende kreeg de Guarà de M60B40 V8, die in de jaren ’90 in de 540i, 740i en 840i te vinden was. Dit 4.0 liter grote blok levert 283 pk. BMW leverde niet alleen de motor, maar ook diverse onderdelen voor het interieur. Voor latere varianten stapte De Tomaso overigens over op Ford V8’s met 320 pk.

In totaal zijn er naar schatting zo’n vijftig exemplaren gebouwd. Dat is al heel weinig, maar van de exemplaren met een BMW V8 zijn er maar 18. Dit specifieke exemplaar heeft ook nog eens een hele lage kilometerstand. De teller is nog niet verder gekomen dan 4.655 km. Geïnteresseerden mogen hem voor €169.500 meenemen bij Classic Youngtimers in Uden. Gezien de zeldzaamheid valt dat nog reuze mee.

Je zou denken: daar ga je geen tweede van tegenkomen in Nederland, maar niets is minder waar. Classic Youngtimers heeft naast dit groene exemplaar namelijk ook nog een blauwe staan.

Foto’s: Classic Youngtimers