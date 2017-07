Nederlander neemt Lamborghini Centenario in ontvangst

Nederland is een exclusieve supercar rijker.

Vandaag heeft Lamborghini Leusden de sleutel overhandigd van een Centenario aan een Nederlander. Eerder werd de gelimiteerde Lambo al geleverd in andere delen van de wereld. Nu is het de beurt aan Nederland. Deze Centenario is in elk geval behoorlijk anders in vergelijking met de Centenario’s die we eerder zagen. De eigenaar heeft zijn bolide laten personaliseren met het speciale Ad Personam-programma van het supercarmerk.

Het is een two-tone festijn geworden van carbon en gele vlakken. Of de auto ook een Nederlands kenteken gaat krijgen is niet duidelijk. Op de foto’s is helemaal geen kenteken te zien. Van de Lamborghini Centenario zijn 40 exemplaren gemaakt. Twintigmaal een coupe en twintigmaal een Roadster.

De topicfoto is vanmorgen genomen op het terrein van het Nationaal Militair Museum in Soest. Genoeg ruimte om die 770 paardenkrachten los te laten. Voorlopig is dit de enige Centenario in ons land. De auto kwam destijds met een prijskaartje van 1,75 miljoen euro (ex belastingen).

Fotocredit: gerard_zon_______n op Instagram