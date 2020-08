Handelaar verliest rechtszaak over gestolen Porsche 356

De eigenaar van een Porsche 356 die in 2018 werd gestolen in Uithoorn kan niet alleen fluiten naar de auto, maar ook naar een schadevergoeding.

Dieven die er met je auto vandoor gaan: daar wordt niemand vrolijk van. Tenzij je een enorme hekel hebt aan je auto of je met verzekeringsfraude bezig bent. Buiten die situaties om is het knap vervelend. Zeker als het om een zeldzame klassieker gaat en je de schade niet vergoed krijgt van de verzekering. Dat overkwam een Nederlandse handelaar.

Veiling

De gestolen auto was een Porsche 356 uit 1964. In 2017 wilde handelaar Via Marco uit Soest deze auto verkopen op een veiling. De richtprijs lag tussen de €69.000 en de €76.000, maar dat was wellicht aan de hoge kant. De Porsche werd namelijk twee keer aangeboden op een veiling, maar vond helaas geen nieuw baasje.

Inbraak

In de periode voor en na de veilingen werd de auto enige maanden opgeslagen in een loods van Classic Car Auctions in Uithoorn. Dat ging goed, tot ergens eind maart/begin april 2018. Toen vond er namelijk een inbraak plaats. Het gespuis ging er met vijf auto’s vandoor, waaronder de Porsche 356.

Verzekering

De particuliere eigenaren van de vier andere auto’s – een E-Type uit ’73, een SL uit ’71 en nog twee Porsches – konden rekenen op vergoeding van de verzekering. Zo niet Via Marco. De Porsche was wel verzekerd, maar deze situatie viel niet onder de dekking van de bedrijfsverzekering omdat het gebouw niet voldoende beveiligd was. De handelaar kreeg dus geen cent van de verzekering.

Schadevergoeding

Daarom besloot Via Marco zich tot Classic Car Auctions te wenden, die de auto had opgeslagen, en een schadevergoeding van €73.000 te eisen. Het veilinghuis gaf daar echter geen gehoor aan, waarop Via Marco naar de rechter stapte.

Rechtszaak

De Amsterdamse rechtbank nu een oordeel geveld in deze kwestie. Via Marco heeft wederom geen geluk: Classic Car Auctions is niet tekortgeschoten, aldus de rechter. Van het veilinghuis kon niet geëist worden dat ze voor meer beveiliging hadden gezorgd en ze waren evenmin verantwoordelijk voor de verzekering, zo luidde het oordeel. Er zit dus voor Via Marco B.V. waarschijnlijk niets anders op dan zelf voor de kosten op te draaien.

Via: Quote

Foto: een willekeurige Porsche 356 ter illustratie, gespot door @mitta86