BMW i7 xDrive60 – rijtest en video

In het jaar dat de BMW 7-serie 45 jaar wordt, mogen de de rijtest met de volledig elektrische i7 doen.

Voor er verwarring ontstaat: BMW pleegt de letter “i” voor de typeaanduiding te plakken om daarmee de elektrische varianten aan te duiden. De reguliere 7-serie met verbrandingsmotoren komt er ook nog aan, maar BMW vond het (niet onterecht) om eerst de elektrische versies te lanceren.

Het is een flinke jongen

Waar bij vorige generaties er nog de keuze was, brengt BMW (voorlopig) alleen de versie met lange wielbasis. De wielbasis is dus al een forse 3,21 meter en de totale lengte is maar liefst 5,39 meter. De BMW i7 kwijt raken in een normaal parkeervak is dus bij voorbaat al een kansloze missie, dat past vrijwel nooit

Je zou bijna denken dat BMW dat ook wel weet, want zoals je wel mag verwachten is de BMW i7 helemaal volgeramd met technologie om parkeren en manoeuvreren makkelijker te maken. Redelijk briljant is de achterwielbesturing: het maakt dat tijdens “gooi- en smijtwerk” de elektrische 7-serie daadwerkelijk twee maten kleiner voelt. Mocht het je toch allemaal nog teveel worden: met de Manoeuvre Assistant kan je de i7 niet alleen automatisch laten parkeren in een vak, maar bijvoorbeeld ook leren om je smalle oprijlaan elke keer automatisch heen en weer te rijden. Je moet het één keer voor doen, daarna kan de BMW i7 het zelf.

Voor de carosserie maakt BMW gebruik van staal van hoge sterkte, aluminium en CFRP (carbon fiber reinforced plastic). Desondanks slaat de weegschaal uit naar een heftige 2615 kg, het forse accupakket hakt er behoorlijk in. BMW kondigde al aan dat er een gepantserde high security variant van de 7 Serie komt in 2023, de vraag is of ze het lukt die als elektrische variant te brengen. Zonder dat je je grote rijbewijs ervoor nodig hebt én dat er nog mee te rijden is.

Motoriseringen van de BMW 7-serie en i7

Naast de i7 xDrive60 uit de rijtest, heeft BMW al een aantal andere motorvarianten aangekondigd. Ook de firma M mocht weer met elektropower spelen, het resultaat daarvan zien we binnenkort in de vorm van de i7 M70 xDrive met 660 pk. Tesla Plaid rijders hoeven zich nog geen zorgen te maken, maar overkill is het al wel.

Verstokte dieselrijders blijft BMW ook gewoon bedienen en persoonlijk zou ik het erg goed snappen als je de keuze voor de 740d xDrive zou maken. Voor zo’n 130-duizend euro snort er in het vooronder een mild hybride 300 pk en 670 Nm sterke 3.0 diesel. De sprint naar de 100 doet de 740d in 5,8s en de topsnelheid is 250 km/u. Range anxiety is een niet bestaand probleem voor de dieselrijder.

Daarnaast biedt BMW ook twee plug-in hybrides met meer dan 80 km range op elektriciteit. Beiden hebben een elektrische motor die 197pk/450 Nm heeft en combineren dat met een 3.0 turbo zes-in-lijn. De verbrandingsmotor in de 750e xDrive 3.0 313pk/450Nm, het totale vermogen komt dan op 490pk/700Nm. De M760e xDrive heeft een 380pk/520Nm sterke 3.0 liter. Het systeemvermogen komt ermee op 571pk/800Nm en de sprint naar de 100 duurt dan maar 4.3s.

Specificaties BMW i7 xDrive60

BMW’s eerste elektrische 7-serie is zeker geen laf apparaat, maar dat hadden jullie al niet verwacht. Een typeaanduiding met het cijfer 60 is voorbode van een bijzonder vermogende BMW. De Duitsers monteren twee synchroonmotoren met een niet-permanente magneet. Op de vooras zit een exemplaar van 258 pk / 365 Nm en op de achteras eentje die goed is voor 313 pk / 380 Nm.

Totaal schopt de BMW i7 het tot 544pk en 745Nm. Enige zelfbeheersing is een groot goed, want het maakt de i7 xDrive60 tot een auto waarin je ieder gaatje op de weg kan benutten. Het is een luxe om vermogen over te hebben, misschien nog wel meer dan de rauwe cijfers je willen zeggen. De sprint naar de 100 in 4.7s is snel zat, maar het is vooral het gemak tijdens de tussensprints waar de i7 zo’n indruk maakt. De topsnelheid begrensd BMW vanwege redenen deze keer op 240 km/u.

Accu, laden en actieradius BMW i7

In de maar liefst 2.615 kg zware koets zit een fantastisch groot accupakket in de bodem geschroefd. De accu is bruto 106 kWh groot, waarvan 101,7 kWh bruikbaar is. Afhankelijk van de uitvoering (vooral: de gemonteerde wielen) haalt de BMW i7 een WLTP range tussen 590 en 625 km. Bij rustige rijders zal de praktijkrange met het cijfer 4 beginnen, ik heb iets te veel genoten van de beschikbare 577 pk waardoor de aangegeven range naar 350 km zakte.

Gelukkig kan de BMW i7 tot 195 kW snelladen aan een DC laadpaal. Thuis of aan de publieke AC laadpaal haalt de BMW i7 standaard 11 kW via een driefasen aansluiting, maar de testauto had de optionele 22 kW boordlader.

Het BMW Theatre Screen is mega

Als je op zoekt bent naar het grootste scherm die af fabriek in een auto wordt gemonteerd, dan kan je de tocht nu staken. Het BMW Theatre Screen is een 31,3 inch touchscreen met 8K resolutie, die uit het dak klapt. Het is zo groot dat de voorstoelen niet in de achterste stand mogen staan en blokkeert volledig het zicht in de achteruitkijkspiegel. Een virtuele camera-spiegel schijnt nog in de pen te zitten bij BMW, we geven ze daarop maar even het voordeel van de twijfel.

Het BMW Theatre scherm draait op Amazon Fire TV en heeft een breed entertainment-aanbod voor de passagiers achterin. Het is te bedienen op het scherm zelf of via de 5,5 inch touch panels in de achterportieren (BMW Touch Command). Helemaal geweldig, waarschijnlijk. We kregen het niet werkend, de BMW i7 heeft een eSIM nodig en daar zij Nederlandse providers dan weer net niet zo ver mee. De optionele dongle had er ook geen zin in.

Ondertussen lag ik er wel uitermate comfortabel bij dankzij het optionele Executive Lounge pakket. De stoel rechts achterin is voorzien van een naadloos op de zitting aansluitende steun voor de onderbenen en de rechtervoorstoel klapt zo ver mogelijk weg. De geventileerde, verwarmde en met massagefunctie uitgeruste “achterbank” deed de rest.

Voorin is het ook niet afzien

Glijd het grotere zitoppervlak van de nieuwe comfortstoelen op en trap op de rem. Mits de BMW i7/ 7-serie is uitgerust is met de optionele elektrische deuren sluit die van de bestuurder dan zichzelf. Dat is ook ongeveer het enige voordeel van de automatische deuren, verder heb je er vaker last dan profijt van. Die optie kan je dus met gerust hart overslaan.

De BMW i7 van de rijtest was gelukkig niet uitgerust met Veganza, volgens BMW “een prettig aanvoelend ledervrij materiaal”. In plaats daarvan was de testauto uitgerust met Merino leder op zo’n beetje ieder paneel. Erg fraai en wellicht ook beter passend dan “vegan-leer” wat in de meeste gevallen vooral doet denken aan de skai bekleding uit vervlogen tijden. Leer aanvinken is zeer waarschijnlijk dus wél een aanrader.

Ondertussen worden billen en rug verwarmd (of gekoeld) door de zetels, je handen door het stuur en je onderarmen door de verwarmde armsteunen. Natuurlijk is het belachelijk, maar het “Warmtecomfortpakket” went snel.

Voor je neus prijkt een scherp 12″ info display en die wordt gecomplementeerd met het BMW Curved Display van 14,9 inch. De concurrentie monteert grotere schermen, maar dit is meer dan prima.

Freude am fahren

Het is de vraag of klanten er echt naar op zoek zijn, maar de BMW i7 was zowaar best lollig om te rijden. BMW claimt een verhoogde carrosseriestijfheid en de i7 heeft in ieder geval grotere spoorbreedtes en grotere wielen. Met de standaard adaptieve luchtvering en de optionele Integral Active Steering wordt de i7 waarmee je kan smijten of het een 3-serie is.

Zodra het speelkwartier over is laat je de actieve rolstabilisatie van de optionele uitrusting Executive Drive Pro en alle andere systemen juist voor meer comfort zorgen. Een retraite is niet meer nodig, een rustige rit met stoelmassage en één van je favoriete muziekjes volstaat. Ik heb het niet gemeten, maar de BMW i7 komt over als een auto waarin je na een gestresste dag je hartslag naar normale regionen zakt.

Als je 10/10 over de Nurburgring of je andere favoriete circuit wilt rijden, valt de i7 wel tegen. Net als de i4 M50 gooit xDrive roet in het eten: de afstelling is te braaf waardoor niets anders rest dan onderstuur. Hou je iets meer marge dan maakt de BMW i7 xDrive uit de rijtest gelukkig wel meer indruk, maar doe de BMW M2 nog maar niet weg.

Never change a winning team

Geen gezegde wat de plank zo mis kan slaan, tenzij we graag Van Basten nog actief zien in Oranje. Voor autofabrikanten is het echter niet zo gek om te kijken welke zaken door hun klanten wordt gewaardeerd, zeker in deze tijden waarin in hoog tempo auto’s worden geëlektrificeerd en gedigitaliseerd.

In de laatste versie van het befaamde iDrive systeem probeert BMW slimmer te zijn dan de eigen klanten. Zet je de klimatisering op automatisch, dan gaat het systeem óók proberen de goede instelling voor stoel- en stuurverwarming te vinden. In een week tijd had de i7 bedacht dat ik alles aan wilde, dus zowel stoelverwarming als koeling. Het ergste nog: je kan niet (goed) handmatig het systeem overrulen, dan moet je eerst de automatische stand uitzetten.

Dan is er de BMW Interaction Bar: samengevat Philips Hue ledstrips ontmoet touch-knoppen. De kleuren zijn leuk hoor, maar die knoppen zijn ronduit verschrikkelijk. Je tikt nogal eens mis, wat in het geval van de waarschuwingslichten ook nog eens gevaarlijk kan zijn.

Nog meer knoppen-hel: sinds jaar en dag heeft BMW voor auto’s met adaptieve cruise control ook knoppen om de volg-afstand aan te passen. Uiteraard werden die ook weggegooid, dat moet nu via een menu. Wat de winst is, mag een engineer me nog eens uitleggen. Ik zal niet klagen over de Rijmodi die heel hip en vernieuwend zijn, maar uiteindelijk niet fijn werken.

Laatste klacht dan: BMW heeft jaren een knoppenbalk met cijfers gehad. Daar kon je vanalles onder kwijt: je favoriete radiozenders, het telefoonnummer van je moeder, je huisadres etc etc. In mijn M135i gebruikte en in de 535i gebruik ik het nu superveel… en ja ook die knoppenbalk werd gedumpt door BMW.

Prijs, concurrentie en conclusie

De BMW i7 vergt een forse investering, maar je krijgt daar een bijzonder goede EV voor terug. De basisprijs is 141.810 euro, maar de BMW i7 uit de test schoot door de twee ton. Het is royaal meer dan sommige concurrenten, alhoewel je dat bedrag voor een Porsche Taycan ook kan uitgeven. De Tesla Model S Plaid lijkt hiernaast wellicht ook wel een koopje, maar het verschil zit in comfort, afwerking en kwaliteit.

Blijft over de Mercedes EQS….. hoe goed die ook is, het is géén elektrische S-klasse. En de BMW i7 is wél een elektrische BMW 7-serie. Ondanks alle irritaties kunnen we de BMW i7 nu dus dan ook kronen tot de beste elektrische auto die er op dit moment is. Als je hem kan betalen, dat wel.