Volkswagen bus krijgt eigen internationale feestdag…

Dus naast Sinterklaas, Kerst, Sint Pannenkoek en Pasen is er straks ook een officiële Volkswagen bus dag…

De Volkswagen bus is een icoon, daar kunnen we kort over zijn. Wij denken dat er vrijwel niemand is op de wereld is die niet weet hoe zo’n bus eruit ziet. En dat is best knap, er zijn niet heel veel auto’s die dit ook hebben.

Ook anno nu is de bus van Volkswagen niet uit het straatbeeld weg te slaan. We zitten inmiddels op de T7 (en die T staat dan voor Transporter, zoals de bus eigenlijk echt heet) en er is ook een elektrische versie, de nu al legendarische ID.Buzz.

En zoals het er naar uitziet blijft Volkswagen de bus nog wel even leveren ook. en dat vraagt om een eigen feestdag, vind je ook niet? Nou, dan hebben we goed nieuws, die komt er namelijk.

Volkswagen bus krijgt eigen feestdag

Het heeft de hoge heren in Amerika namelijk behaagd de bus ook daadwerkelijk een eigen feestdag te geven. En voordat je denkt, ‘wat hebben wij aan een Amerikaanse feestdag voor de Volkswagen bus, we zitten hier in Nederland’, het wordt een internationale feestdag.

2 juni is de dag dat jij als liefhebber van deze automobiel een feesthoedje op mag zetten. Vanaf dit jaar is het op die datum namelijk officieel Volkswagen Bus Dag!

De initiatiefnemers van de feestdag zijn Volkswagen Amerika en de National Holiday Calendar. Dat zijn die gasten die een kalender bijhouden van bijzondere, vrolijke of belangrijke doelen. In 2013 begon dat met de internationale Pocorn dag en is in 2023 dus uitgebreid met de Volkswagen Bus Dag.

VW introduceert de Buzz op 2 juni in de VS

Wat is er nou beter dan de eerste echte internationale feestdag luister bij te zetten door een nieuw modelletje te introduceren. En dat is precies wat Volkswagen Amerika gaat doen met de ID.Buzz. Want al hebben wij hem hier al geruime tijd, daar moesten ze het zonder deze geniale kar stellen.

En ook voor ons is dat stiekem iets om naar uit te kijken, want tegelijkertijd met de introductie van de ‘gewone’ ID.Buzz, komt ook de versie met een verlengde wielbasis op de markt en die gaan we daar dan ook zien.

Precies wat we nodig hadden, want de gewone was een beetje te klein. Behalve in krappe parkeergarages, doch dit geheel terzijde. Kortom, zet komende vrijdag je feesthoedje op en vier de Internationale Volkswagen Bus Dag met ons mee.

Wij gaan alvast taart halen!