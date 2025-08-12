Oeps: Nederlandse Jesko raakt stoeprandje in Monaco

Zijn de wegen in Monte Carlo te smal of is de Koenigsegg te breed?

We hebben met z’n allen te weinig respect voor de beterbedeelden onder ons die in supercars door Monte Carlo paraderen. Zeker het wat oudere spul is echt niet zo makkelijk op laag tempo rond te rijden dan je misschien denkt. Ook het uitvoegen van een Koenigsegg Jesko Attack kan behoorlijk uitdagend zijn in Monaco.

Het oogt misschien erg simpel, maar stuur jij maar eens een auto van 3,5 miljoen richting een smalle strook terwijl de wereld meekijkt. De inmiddels populaire Jesko uit Nederland was kennelijk op vakantie in het prinsendom. Spotter supercars_nantes zag het gebeuren en besloot de Koenigsegg te filmen.

Op laag tempo neemt de Zweedse supercar een stukje van de stoeprand mee. Het geluid is afgrijselijk en klinkt ontzettend duur. De eigenaar laat echter aan Autoblog.nl weten dat er niets aan de hand is, omdat de Koenigsegg is voorzien van een professionele PPF-laag.

Nederlandse Jesko raakt stoeprandje

Natuurlijk zit de reactiesectie onder de Reel vol met mensen die het een schande vinden dat de Jesko-rijder niet beter uitkeek. Anderen halen uit naar de uploader die niet andermans pech had moeten filmen , maar de Jesko-bestuurder had moeten helpen met aanwijzingen. Je kunt het ook anders bekijken: gelukkig is er nog de Jesko Absolut.

Foto: Koenigsegg Jesko Attack Plus gespot door @justawheelchairguy