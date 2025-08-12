Camaro gaat Mustang achterna en dat is goed nieuws voor Nederlanders

De ponycars transformeren.

Helaas kunnen we niet zeggen dat de Chevrolet Camaro het straatbeeld domineert. Sinds het begin van de Camaro in 1966 zijn er 1.968 naar Nederland gebracht. Dat is niet in 59 jaar tijd, maar in 52 omdat er een productiestop was tussen de derde en vierde generatie. Er werd tussen 2002 en 2010 geen nieuwe Camaro meer gebouwd.

Net als zijn eeuwige rivaal – de Ford Mustang – vraagt de moderne tijd iets anders van de ponycar. De Mustang is alweer even geleden deels veranderd in een elektrische fastback-SUV met als naam de Mustang Mach-E. Men sprak er schande van. De Mustang-naam gebruik je niet op een EV en zeker niet voor zo’n SUV.

Aan de andere kant is het wel de verantwoordelijkste manier voor Nederlanders om te kunnen zeggen dat ze in een Mustang rijden. En kijk maar eens rond bij jou in de stad of dorp: hoeveel Mustangs kom je tegen en hoeveel Mustang Mach-E’s?

Camaro gaat de Mach-e achterna

Via die weg kunnen we straks in Nederland ook veel meer Camaro’s gaan verwachten dan dat we die nu hebben. Volgens Motortrend werkt General Motors aan een elektrische SUV die Camaro moet heten. De enige die nog dwars ligt? General Motors-voorzitter Mark Reuss. Die wil dat de Camaro een betaalbare, elektrische en sportieve coupé wordt. Hij lijkt het echter te verliezen van de rest van het bestuur. Of zou Chevrolet ook hierbij het voorbeeld van Ford volgen en er twee modellen van maken?

Zo komt de Camaro SUV eruit te zien volgens ChatGPT. Kunnen we wel aan wennen, toch?

(Foto: OpenAI /Dall-E)

Verwachte specs

Chevrolet zou in 2026 de elektrische Camaro willen tonen aan de wereld. De verwachting is dat het Ultium-platform van GM (en Honda) als basis fungeert. De Hummer EV en verschillende elektrische Cadillacs gebruiken al dit platform. De instap-Camaro zou daarom een 85-kWh accupakket hebben en duurdere versies krijgen een 102-kWh batterij. Als er niets verandert aan de batterijen gaat snelladen bij de instapper met maximaal 150 kW en bij de grotere batterij met 190 kW. Dat is relatief laag voor de huidige EV-standaarden.

Qua vermogen moet je bij de goedkoopste Camaro EV denken aan 240 tot 365 pk. De duurdere SS moet 624 pk en 890 Nm krijgen en daar houdt het nog niet op. Als Chevrolet aan de slag mag met de aandrijflijn van de Hummer EV, dan zou er een elektrische ZL1 kunnen komen met meer dan 1.000 pk.

Maar belangrijker nog: de Camaro kan met een elektrische versie eindelijk interessant worden voor Nederland. Zeker nu we hier zo verzot zijn op SUV’s en crossovers. Wordt dit dan het model waardoor Chevrolet terugkeert in het Nederlandse straatbeeld?

Foto: Chevrolet Camaro SS gespot door @julian06

