Dit is de goedkoopste Toyota GT86 van Marktplaats

Achterwielaandrijving, handbak en een atmosferische motor. Wat wil je nog meer dan deze goedkoopste (handgeschakelde) Toyota GT86 op Marktplaats?

De Toyota GT86 kwam in 2012/3 ter wereld, samen met zijn tweeling, de Subaru BRZ. Bij Toyota was de naam een verwijzing naar de legendarische hachiroku. Of zoals @willeme ‘m zou noemen Corolla Levin GT-Apex (AE86), dan wel Sprinter Trueno (met koplampen). Het was wel een andere auto. Geen hatchback, maar een achterwielaangedreven coupé, gericht op rijplezier.

Als zodanig had de GT86 ook niet belachelijk veel vermogen en extreem dikke banden. Onder de kap huist een atmosferische 2.0 liter motor. Hoogtoerig en daardoor goed voor zo’n 200 pk. De bandjes zijn juist wat ielig. Zo hebben ze niet te veel grip en kan je een beetje ‘spelen’ met de auto.

De GT86 was verkrijgbaar met een handbak en met een automaat. Waarom je die laatste zou kiezen in een dergelijke auto is een beetje de vraag. Dus zochten wij de goedkoopste GT86 op Marktplaats met handbak. Het idee van de auto was ook dat ‘ie niet te duur moest zijn. Maar ja, dat lukte in andere landen wel, maar niet in Nederland. De BPM deed zijn vernietigende werk voor de 25-jarige bouwvakker die ooit de AE86 had kunnen kopen. 25K over de grens werd hier snel 50K en later nog meer.

Tweedehands zijn de auto’s nog steeds niet goedkoop, maar wel een stuk bereikbaarder. Deze unit van het eerste uur met anderhalve ton op de klok moet nog 17.250 Euro opleveren. Koop dan?