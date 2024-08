Porsche designer vond Panamera zelf ook niet mooi

Ontwerper Michael Mauer had zelf ook zijn bedenkingen bij het design van de eerste Panamera

We kennen waarschijnlijk allemaal het gevoel nog wel. Na het inleveren van je werkstuk, huiswerk dacht je: dat kon beter, maar blij dat ik er vanaf ben. Dat gevoel bekruipt Porsche ontwerper Michael Mauer nu jaren na de introductie van de Porsche Panamera. Mauer stond aan het hoofd van het team dat het design van de eerste vierdeurs productiesedan van Porsche.

Een spannend nieuw project voor Porsche, want qua formaat en platform was het onontgonnen terrein voor Porsche dus iedereen binnen het bedrijf was daar gespannen over. Het resultaat mag bekend zijn een auto die zakelijk Porsche geen windeieren heeft gelegd, maar anderzijds niet direct de geschiedenis in zal gaan als een designicoon.

Hij was destijds de ‘new guy’ en volgens Mauer, tijdens een interview voor 9Werks TV, was ’the board’ niet helemaal relaxed bij het idee om die nieuweling de vrije hand te geven. Mauer geeft aan dat hij intern echt wat mensen moest overtuigen van zijn keuzes. Tijdens het interview geeft hij dan ook grif toe dat er er wel wat hoeken zijn waarvan hij denkt dat ze beter hadden kunnen zijn.

At some corners, I was not able to convince the board members to do it in a different way. I still didn’t have the power and the standing at that time. Yeah, there are some corners where I look at it and I think, that could have been better.

Porsche Panamera ontwerper Michael Mauer