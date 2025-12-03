Leuk die elektrische bussen, maar ze zorgen voor nieuwe problemen

Het ene probleem is opgelost, maar met de elektrische bussen komen er weer nieuwe problemen voor in de plaats.

De omslag naar elektrisch openbaar vervoer verloopt in hoog tempo. Begin 2025 telde Nederland zo’n 9.000 bussen, waarvan inmiddels een kwart volledig elektrisch rijdt. En in 2030 moet de hele vloot emissievrij zijn. Groen, stil en lokaal uitstootvrij. Ideaal, toch. Toch? Nou, niet helemaal.

De elektrische bussen zelf zijn natuurlijk een mooie aanwinst voor een schonere lucht in de stad. Ook het vervoer zelf is comfortabeler. Geen stinklucht van de motor aan boord, geen trillende delen, soepeler optrekken en afremmen. Maar er is ook een keerzijde.

Elektrische bussen zijn zwaarder dan de varianten met een verbrandingsmotor. Ze rijden op dezelfde route, maar niet alle omliggende woningen zijn berekend op dit zware verkeer. Een inwoner van de stad Dordrecht zegt tegenover de NOS dat hij last heeft van trillingen in zijn woning. Die trillingen verdwenen als sneeuw voor de zon toen de elektrische bussen in 2024 tijdelijk werden ingeruild voor diesels vanwege technische issues. De boosdoener bleek uiteindelijk een verkeersdrempel voor zijn deur: weg ermee, en de rust keerde terug.

Die drempels spelen een grotere rol dan je denkt. Elektrische bussen zijn gemiddeld 15 ton versus ongeveer 9 ton voor een dieselbus. Dat verschil is enorm. Zeker wanneer zo’n e-bus met al zijn batterijgewicht over een drempel klapt. Niet alleen trillingen in huis zijn een issue, het gewicht vormt ook een bedreiging voor het wegdek. Vooral op binnenwegen die nooit ontworpen zijn voor continu zwaar verkeer.

Het heeft meer te maken met alleen obesitas.. Elektrische bussen sneller op dan diesels. Lekker soepel aan boord van zo’n bus, maar op een losse klinkerweg gaan die klinkers gaan dansen. Dit veroorzaakt trillingen die in de woonkamers gevoeld kan worden.

In Utrecht, waar al sinds 2017 steeds meer elektrische bussen rondrijden, kwamen klachten binnen over overlast. Onderzoek door Sweco wees uit dat de schade aan wegen meeviel. Toch was er hinder, vooral in de avonduren. Hun advies: chauffeurs aanspreken op rijgedrag, alternatieve routes zoeken er moesten zelfs bepaalde drempels verdwijnen.

Andere gemeenten worstelen ook met de nieuwe realiteit. In Enschede kwamen meer klachten binnen, maar daar klinkt gelatenheid: elektrische voertuigen worden de standaard, dus dit hoort erbij, vindt de wethouder. De provincie Overijssel zegt hetzelfde: het verkeer wordt sowieso zwaarder.

Groningen liet zien dat het ook anders kan. Daar werd vóór de introductie al onderzocht waar trillingen problemen konden veroorzaken. Ze hebben in deze provincie nu eenmaal flink wat ervaring met getril. Busroutes werden aangepast en op sommige plekken werden ondergrondse trillingsschermen geplaatst. Een dure ingreep, maar wel effectief.

Waar het ene probleem (vervuiling) is opgelost, ontstaan ergens anders weer een uitdaging. Zo gaat dat soms. Voorlopig worden elektrische bussen echt niet minder zwaar, de accutechniek is nu eenmaal een zware jongen.