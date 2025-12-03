Leuk die elektrische bussen, maar ze zorgen voor nieuwe problemen

Het ene probleem is opgelost, maar met de elektrische bussen komen er weer nieuwe problemen voor in de plaats.
De omslag naar elektrisch openbaar vervoer verloopt in hoog tempo. Begin 2025 telde Nederland zo’n 9.000 bussen, waarvan inmiddels een kwart volledig elektrisch rijdt. En in 2030 moet de hele vloot emissievrij zijn. Groen, stil en lokaal uitstootvrij. Ideaal, toch. Toch? Nou, niet helemaal.
De elektrische bussen zelf zijn natuurlijk een mooie aanwinst voor een schonere lucht in de stad. Ook het vervoer zelf is comfortabeler. Geen stinklucht van de motor aan boord, geen trillende delen, soepeler optrekken en afremmen. Maar er is ook een keerzijde.
Elektrische bussen zijn zwaarder dan de varianten met een verbrandingsmotor. Ze rijden op dezelfde route, maar niet alle omliggende woningen zijn berekend op dit zware verkeer. Een inwoner van de stad Dordrecht zegt tegenover de NOS dat hij last heeft van trillingen in zijn woning. Die trillingen verdwenen als sneeuw voor de zon toen de elektrische bussen in 2024 tijdelijk werden ingeruild voor diesels vanwege technische issues. De boosdoener bleek uiteindelijk een verkeersdrempel voor zijn deur: weg ermee, en de rust keerde terug.
Die drempels spelen een grotere rol dan je denkt. Elektrische bussen zijn gemiddeld 15 ton versus ongeveer 9 ton voor een dieselbus. Dat verschil is enorm. Zeker wanneer zo’n e-bus met al zijn batterijgewicht over een drempel klapt. Niet alleen trillingen in huis zijn een issue, het gewicht vormt ook een bedreiging voor het wegdek. Vooral op binnenwegen die nooit ontworpen zijn voor continu zwaar verkeer.
Het heeft meer te maken met alleen obesitas.. Elektrische bussen sneller op dan diesels. Lekker soepel aan boord van zo’n bus, maar op een losse klinkerweg gaan die klinkers gaan dansen. Dit veroorzaakt trillingen die in de woonkamers gevoeld kan worden.
In Utrecht, waar al sinds 2017 steeds meer elektrische bussen rondrijden, kwamen klachten binnen over overlast. Onderzoek door Sweco wees uit dat de schade aan wegen meeviel. Toch was er hinder, vooral in de avonduren. Hun advies: chauffeurs aanspreken op rijgedrag, alternatieve routes zoeken er moesten zelfs bepaalde drempels verdwijnen.
Andere gemeenten worstelen ook met de nieuwe realiteit. In Enschede kwamen meer klachten binnen, maar daar klinkt gelatenheid: elektrische voertuigen worden de standaard, dus dit hoort erbij, vindt de wethouder. De provincie Overijssel zegt hetzelfde: het verkeer wordt sowieso zwaarder.
Groningen liet zien dat het ook anders kan. Daar werd vóór de introductie al onderzocht waar trillingen problemen konden veroorzaken. Ze hebben in deze provincie nu eenmaal flink wat ervaring met getril. Busroutes werden aangepast en op sommige plekken werden ondergrondse trillingsschermen geplaatst. Een dure ingreep, maar wel effectief.
Waar het ene probleem (vervuiling) is opgelost, ontstaan ergens anders weer een uitdaging. Zo gaat dat soms. Voorlopig worden elektrische bussen echt niet minder zwaar, de accutechniek is nu eenmaal een zware jongen.
Reacties
Jantje_555 zegt
en zo krijg je een probleem dat de eigenaar van het huis moet oplossen met dure herstellingen tot gevolg ipv de gemeenschap die de bekostiging van de straten vaker moet betalen.
KennOne zegt
Ergens vind ik dit wel prachtig om te lezen. Ook dit was weer erg makkelijk te voorspellen dat het problemen zou gaan geven. Bij ons in de buurt hebben ze zonder succes een aantal doorgaande wegen die langs woonwijken liggen aangepast om het rolgeluid van de banden te beperken. Voorheen zijn er amper klachten geweest over geluidsoverlast en trillingen, en nu was het zo erg dat de boel (zonder succes) aangepast moest gaan worden. Het mooie van dit is nog ook dat een groot deel van de klagers zelf een zware EV rijden😅👌🏼
potver7 zegt
Nou zijn OV-bedrijven sowieso faliekant tegen drempels op de busroutes, die zorgen namelijk voor een toename van ziekteverzuim door rugklachten bij chauffeurs. En ook voor passagiers zijn die dingen niet echt comfortverhogend.
Het huizenblok waar ik in woon is eind jaren-50 gebouwd, vlak voordat onderheien verplicht werd. De huizen van mijn achterburen zijn dus niet onderheid, maar de huizen in onze straat wel. Reden: de busroutes die door de straat waren gepland. Desalniettemin zat ik te schudden in mijn zolderkamer toen 10 jaar geleden de huizen aan de overkant (zo’n 50 meter afstand van mijn woning) gesloopt werden en die kraanmachinist ging sjorren aan de betonnen fundering.
Trillingsschade door sloop- of bouwwerkzaamheden verhaald kunnen worden op de aannemer of projectontwikkelaar, mits de claim goed onderbouwd en bewezen kan worden. Een gemeente die trillingsklachten door zwaardere bussen afdoet met ‘wen er maar aan’ kan dus nog wel eens van een koude kermis thuiskomen. Dit gaat ongetwijfeld tot een hoop slepende rechtzaken leiden…