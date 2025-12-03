In 2025 is hout in de auto gewoon weer cool

De cirkel is rond. Kies voor hout in de auto.

Instappen in een nieuwe auto was 10 jaar geleden nog best magisch. De geur van kersvers leder kwam je tegemoet. Het voelde allemaal als nieuw. Dat had iets bijzonders. In 2025 valt dat vies tegen bij de meeste merken. Door alleen nog maar gebruik te maken van premium plastic is er nog weinig ‘echts’ te bespeuren aan boord. Dan moet je echt bij de duurdere merken zijn.

Naast leder is hout ook zo’n prachtig materiaal dat een thuis kan vinden in de auto. Nee, geen hout-look dat helemaal nergens op lijkt. Maar écht hout. Dat je ook terugkan vinden op een boot bijvoorbeeld. Hebben wij nou iets voor je gevonden op Marktplaats.

Dat ‘iets’ komt in vorm van 369.950 euro kostende Mercedes, maar deze is dan ook zo goed als nieuw. Een G63 AMG van bouwjaar 2025 met allerlei Manufaktur dingetjes. Het echte feest begint als je een blik werpt in de kofferbak. Daar zie je een heerlijke teak hout laadruimte. Ik bedoel, dat is toch fantastisch.

Dat hout komt alleen terug in de kofferbakruimte. De rest van het interieur is afgewerkt met vooral veel leder en carbon. Kan ook mooi zijn hoor, maar het had nog vetter geweest als dit houten thema werd doorgetrokken in de rest van deze G63 AMG.

Maar goed. Hout vinden in een nieuwe auto in 2025 is sowieso zoeken naar een speld in een hooiberg. Dat dit zit in de kofferbakruimte van een G63 AMG is gewoon top. Of misschien vind jij er geen hout aan, dat kan ook.

De auto zelf is slechts 2.800 km jong en volgens de verkopende partij een origineel Nederlandse G63. Dat Monza Grau Magno met die velgen zo. Ja, ik lust deze G-klasse wel.

Tegenwoordig koop je toch geen fatsoenlijk rijtjeshuis meer voor 369k. En in een G-klasse kun je het hele jaar door kamperen. Eigenlijk een topaanbieding. Dat hout maakt hem extra robuust, krasjes zijn niet zo boeiend met dit materiaal. Dat noem je gewoon ervaring. Je checkt de G op Marktplaats.