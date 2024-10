China gaat Europese importheffing aanvechten

China laat het er niet bij zitten en gaat de Europese importheffing aanvechten.

Voertuigen die in China geproduceerd worden en hier op Europese bodem verkocht worden hebben tegenwoordig te maken met stevige importheffingen. Vaak tientallen procenten. Dat maakt de auto’s weer duurder, dus uiteindelijk pakt het ook vervelend uit voor ons consumenten.

WTO

Het is nog zeker niet zo dat de EU of China het hier bij laten. Als reactie kwam China al eerder met importheffingen op cognac uit Europa. Nu zet het Aziatische land de volgende stap door naar de WTO te gaan. Dat is de wereldhandelsorganisatie. Zeg maar de wereldgezondheidsorganisatie (WHO), maar dan voor alle handel op deze planeet.

China gaat natuurlijk zijn beklaag doen bij de WTO om te vertellen dat de importheffingen van de EU niet eerlijk zijn. Ongetwijfeld zal de EU weer op zijn beurt klagen dat China onjuist bezig is door in het land geproduceerde auto’s oneerlijke voordeeltjes te geven omtrent subsidies.

Aan de WTO de deftige taak om er iets van te vinden. Vanuit beide partijen valt iets te zeggen. Het lijkt er ook op dat de EU vooral bang is voor de komst van al die in China geproduceerde auto’s, economisch gezien. In vergelijking met Europese of Amerikaanse auto’s is het immers niet zo dat ze hier zo spotgoedkoop worden aangeboden. Qua prijsstellingen ligt het allemaal vrij dicht bij elkaar.

Niet alle getroffen partijen wachten de ontwikkelingen af. BYD gaat bijvoorbeeld fabrieken in Europa bouwen om zo de importheffingen te omzeilen. Waarom een MINI boven dit artikel? De elektrische Cooper rolt in China van de band en heeft te maken met de importheffingen.

Een keiharde handelsoorlog zal er sowieso niet ontstaan, zo is de verwachting. Beide partijen hebben uiteindelijk meer baat bij goede samenwerkingen dan elkaar dwarszitten. De ruzie tussen deze jongetjes zal nog wel even doorgaan zo. Is de WTO de kleuterjuf die deze twee dan eindelijk uit elkaar gaat trekken?