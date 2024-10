Ondernemers zijn dwars en dieselen doldriest door

Zero emissiezones of niet, ondernemers geven geen f*ck en blijven stug stinkende dieselbusjes kopen.

Nou gaat het beleid alle kanten op in Den Haag, wel zero emissiezones in de steden, toch weer niet, feit is dat de meeste gemeentes gewoon doorzetten (of niet?). Het is een enorme zero emissiezone shitshow.

Als je kijkt naar de verkoopcijfers van bestelbusjes dit jaar dan zie je in ieder geval dat de ondernemers het allemaal wel geloven. Ze gaan gewoon allemaal nog even snel voor een nieuwe dieselbus.

Nou worden die bussen volgend jaar ook onbetaalbaar, maar dat is niet het hele verhaal. In 2023 gingen de busjes met brakende diesels ook gewoon al keihard. Als warme broodjes over de toonbank.

Ondernemers kiezen diesel

Waar tot en met september van dit jaar 60 duizend bedrijfswagens op diesel werden gekocht, gingen er 7.358 stuks volledig elektrische bedrijfswagens op kenteken. In 2023 verdubbelde de verkoop nog, nu met een groter aanbod op de markt zien we juist een kleine daling.

De Acea is de organisatie die de Europese verkoopcijfers bijhoudt en die ziet de daling van de verkoop van volledig elektrische busjes als een punt van zorg. De Acea constateert overigens dat die verkoop ook daalde in andere landen in Europa, niet alleen in Nederland. Europabreed zakte de verkoop van volledig elektrische busjes in de eerste negen maanden van 2024 van 7,4 procent naar 5,7 procent.

Volgens hen ligt dat aan het in sommige landen niet afdoende netwerk van laadpalen. Onze duiding is dat het verhaal breder is. De auto’s voldoen gewoon ook niet altijd aan de eisen die de ondernemer aan zijn bedrijfswagen stelt. Qua laad- en trekvermogen, actieradius, maar zeker ook qua aanschafkosten.

Zero emissiezones geen drukmiddel

Blijkbaar zijn de zero emissiezones ook geen extra motivatie om te kiezen voor een volledig elektrische werkbus. Nou is er ook een schreeuwend tekort aan vakmensen, dus wellicht dat de loodgieter en elektricien in de Randstad ook wel genoeg kan verdienen in Purmerend en Edam. Reservaat Amsterdam kan dan prima worden gemist in de omzet. Scheelt ook hoge parkeerkosten.

Overigens mogen nieuwe en schone dieselbusjes voorlopig de stadscentra nog wel in, dus dat schuift de problemen in ieder geval nog even vooruit. Dit jaar kiezen ondernemers dus nog voor diesel.

Donkere wolken voor 2025

Voor de verkopers en ombouwers van bedrijfswagens dreigt 2025 een triest jaar te worden. Met de veranderende BPM regels worden er dit jaar 90 duizend nieuwe bestellers op kenteken gezet. De Bovag en de Rai Vereniging verwachten dat er volgens jaar slechts 50 duizend verkocht gaan worden zo lezen we in de Volkskrant. Een flinke daling dus.

Vooralsnog dus donkere wolken voor volgend jaar. Logisch dat de kentekenregistraties dit jaar torenhoog zijn. Let wel op, je hebt niet tot 31 december de tijd om je bestelbus op kenteken te zetten. Zeker de bussen die langs de ombouwer gaan moeten veel eerder ter keuring worden aangeboden bij de RDW om nog dit jaar een kenteken te krijgen. Sterker nog, je hebt nog tot aanstaande vrijdag.