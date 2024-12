Lando Norris paradeert in klassieker van de concurrent

Nog een pareltje uit de autocollectie van de Britse F1-coureur.

F1 is booming, wat goed nieuws is voor de eigenaren die veel tv-gelden kunnen opeisen, maar ook voor de coureurs. Zo verdiende Lando Norris afgelopen jaar ongeveer € 33 miljoen aan salaris volgens Forbes. Een boel geld waar je veel leuks mee kan doen. In plaats van het te verstoppen onder een matras spendeert Norris een deel van zijn centen aan een hele toffe autocollectie.

Norris is zo’n verzamelaar in het hoogste segment die niet vies is van een rondje in zijn mooie spul. Zo werd hij eerder al gespot in een prachtige Porsche Carrera GT, een donkerblauwe Lamborghini Miura en moderne Fiat Jolly. Wederom zijn de autospotters van Monte Carlo erin geslaagd om hem te vinden.

De Ferrari F40 van Lando Norris

Norris parkeert deze keer een Ferrari F40 voor het bekende casino in Monaco onder toeziend oog van spotter Pistons Brothers. Gezien de muts, sjaal en het Valentino Rossi-vestje is het die dag niet erg warm aan de Côte d’Azur. Wat ook opvalt, zijn de velgen van de Ferrari F40 van Lando Norris. Ja, het zijn vijfspaakswielen, maar niet de originele exemplaren. Het doet me persoonlijk een beetje pijn om deze velgen onder zo’n klassieker te zien.

De F40 is om verschillende redenen erg bijzonder. Enzo Ferrari koos niet voor zijn gebruikelijke platte twaalfcilinder, maar voor een 2.9 liter V8-turbomotor. De achtcilinder produceert 478 pk en 557 Nm. Ferrari deed zijn uiterste best om de F40 zo ligt mogelijk te maken. Denk aan veel koolstofvezel, kevlar en aluminium, ramen van polycarbonaat en géén geluidsisolatie, handschoenenvakjes, vloermatten of bekleding op de deuren. Er zitten niet eens deurhendels in; je moet gewoon aan een lus trekken. Het resultaat? Een rijklaar gewicht van slechts 1.180 kg.

Op de baan wint Max Verstappen nog van Lando Norris, maar als het om privéauto’s gaat, heeft Norris duidelijk de overhand.

Foto: Pistons Brothers