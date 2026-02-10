Bandentest wijst uit: Linglong verslaat premium merken in de regen!

Het Chinese lachertje van de bandenbranche lacht als laatst. Toch?
Wat de Ssangyong Rodius jarenlang voor de autowereld is geweest, is Linglong nog iedere dag. Het vreselijkste van het vreselijkste, het allerlaatste dat je zou willen hebben, toch? Een nieuwe zomerbandentest wijst uit dat de kritiek op Linglong en andere prijsvechters in het bandencircuit niet altijd terecht is.
We vinden dit onderzoek bij de Europese pechhulpdienst ACE Auto Club Europa. Voor deze instantie hebben onderzoekers tien verschillende zomerbanden getest aan de hand van verschillende experimenten. Er is gekozen voor de bandenmaat 225/40 R18 XL die je op C-segment hatchbacks tegenkomt, zoals de VW Golf of Opel Astra.
Remmen
Bij de remtest op droog wegdek wordt vanuit 100 km/u een noodstop gemaakt. De tien bandenmerken presteren hierbij vrijwel gelijk. Bridgestone behaalde de kortste remweg met 32,85 meter. De verschillen worden veel duidelijker bij het remmen op natte wegen. Hier komt Linglong al om de hoek kijken.
In deze test wordt er voluit geremd bij een snelheid van 80 km/u. De banden van Continental hebben de kortste remweg (24,51 meter), gevolgd door Bridgestone (24,79 meter) en – jawel – Linglong met een keurige 25,38 meter. De banden van Nexen doen er met 28,34 meter het langst over.
Vreemd genoeg scoren de Nexen-banden bij aquaplaning dan juist weer het beste. Bij een grote hoeveelheid water wordt het de banden pas teveel bij 82,5 km/u terwijl dezelfde Continental-banden met de kortste remweg al bij 68,3 km/u oncontroleerbaar worden.
Linglong houdt van regen
De betaalbare Chinese banden moeten het vooral van de regen hebben, en niet van lekker stuurgedrag bij droog weer. Volgens de onderzoekers scoren de Nexen- en Linglong-banden slecht op het gebied van wegligging op droog wegdek. Is het asfalt nat, dan scoren de Linglongs pardoes de hoogste score, gevolgd door Nokian Tyres en Michelin, die onder andere indruk maakten met goede tractie bij het uitkomen van bochten.
Onder aan de streep moet Linglong zich toch gewonnen geven aan de superieure premium merken. De Michelin Pilot Sport 4S zijn over het algemeen de beste zomerbanden die je kunt hebben op een hatchback. Dit is ook de duurste band met een prijskaartje van140 euro. Op plek twee eindigt de Continental Sport Contact 7 gevolgd door de Bridgestone Potenza Sport Evo.
De Linglong Sport Master is met 68 euro de goedkoopste band. Hij moet genoegen nemen met de zevende plaats. Ik zou er dus toch maar van wegblijven, tenzij banden wisselen je hobby is en je de beste banden voor in de regen wilt hebben. De slechtst scorende band is trouwens de Nexen N’Fera Sport. Blijf daar maar van weg.
Reacties
aberg zegt
En toch, goedkope banden zijn niet altijd bagger. Ik rij al jaren op winterbanden van Goodride, Chinees en goedkoop. En ik rij vrij veel en zit zo ongeveer om de week in Duitsland, in de Harz (ofwel, zeer regelmatig echte sneeuw, niet slechts een paar centimeter zoals in NL). En met een achterwielaandrijver.
Deze winter sinds oktober ook alweer zo’n 20.000 km op deze banden gereden. En ik kan niet anders zeggen dan dat ze prima zijn, zowel droog, in de regen als in de sneeuw. Onder de – veel jongere en voorwielaangedreven – auto van mijn vrouw liggen Michelin winterbanden en echt, ik merk gewoon geen verschil. Wel leg ik er uiteraard elk jaar 2 verse nieuwe onder.
ponnie zegt
Die 2 jaar doen het hem. Zelf ben ik behoorlijk fan van Minerva f205, deze heb ik op mijn mx5 en 190 liggen.
Prima grip op droog en nat, maar ik verkoop ze altijd na 2 jaar voor de helft van de nieuwprijs en haal een nieuwe set.
Ik heb ook regelmatig auto’s met michelins etc gereden uit dezelfde bandencategorie en het verschil is klein.
Sterker nog die minervas zijn voor hoe lekker ze op een rwd auto rijden ook nog eens belachelijk comfortabel en stil.
Zelfs de 195/40/17 getrokken op 9″ breed.
bietje zegt
Ik rij een Golf R 7.5 variant JD stage 1 en voor mij is het een no-brainer om bij een dergelijke auto ook top-banden te kiezen. Dus ik rij op de Michelin Pilot Sport 4S en ze zijn geweldig. Ik doe absoluut geen trackdays oid maar hou wel van wat ‘dynamisch’ rijden. Ik heb in het verleden ook continental en pirelli gereden, maar de Michelins steken er wel degelijk bovenuit. Bandenwissel is een dure grap, maar mijn stelling is dat ik dan niet voor een auto als deze had moeten kiezen 🤷🏻♂️ Krachtige topmodel auto verdient goed onderhoud en perfecte banden.
Als je altijd rustig met 100km/u op de teller op de snelweg rechtdoor tokkelt en ruim ruim ruim voldoende afremt om een afrit te pakken, dan kom je prima weg met andere banden. Maar bij iets meer dan dat, zou ik geen compromis willen sluiten.
minimoke1984 zegt
Daarbij slijten de Michelins niet al te hard. Had ze onder mijn Tesla Model S LR+ liggen. Nu voor het eerst over naar ander banden merk (Hankook). Ion Evo die op alle punten van de Michelin wint.. Enige is dat dit gewoon ook een premium band is en nog duurder is als de Michelin..