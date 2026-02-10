Bandentest wijst uit: Linglong verslaat premium merken in de regen!

Het Chinese lachertje van de bandenbranche lacht als laatst. Toch?

Wat de Ssangyong Rodius jarenlang voor de autowereld is geweest, is Linglong nog iedere dag. Het vreselijkste van het vreselijkste, het allerlaatste dat je zou willen hebben, toch? Een nieuwe zomerbandentest wijst uit dat de kritiek op Linglong en andere prijsvechters in het bandencircuit niet altijd terecht is.

We vinden dit onderzoek bij de Europese pechhulpdienst ACE Auto Club Europa. Voor deze instantie hebben onderzoekers tien verschillende zomerbanden getest aan de hand van verschillende experimenten. Er is gekozen voor de bandenmaat 225/40 R18 XL die je op C-segment hatchbacks tegenkomt, zoals de VW Golf of Opel Astra.

Remmen

Bij de remtest op droog wegdek wordt vanuit 100 km/u een noodstop gemaakt. De tien bandenmerken presteren hierbij vrijwel gelijk. Bridgestone behaalde de kortste remweg met 32,85 meter. De verschillen worden veel duidelijker bij het remmen op natte wegen. Hier komt Linglong al om de hoek kijken.

In deze test wordt er voluit geremd bij een snelheid van 80 km/u. De banden van Continental hebben de kortste remweg (24,51 meter), gevolgd door Bridgestone (24,79 meter) en – jawel – Linglong met een keurige 25,38 meter. De banden van Nexen doen er met 28,34 meter het langst over.

Vreemd genoeg scoren de Nexen-banden bij aquaplaning dan juist weer het beste. Bij een grote hoeveelheid water wordt het de banden pas teveel bij 82,5 km/u terwijl dezelfde Continental-banden met de kortste remweg al bij 68,3 km/u oncontroleerbaar worden.

Linglong houdt van regen

De betaalbare Chinese banden moeten het vooral van de regen hebben, en niet van lekker stuurgedrag bij droog weer. Volgens de onderzoekers scoren de Nexen- en Linglong-banden slecht op het gebied van wegligging op droog wegdek. Is het asfalt nat, dan scoren de Linglongs pardoes de hoogste score, gevolgd door Nokian Tyres en Michelin, die onder andere indruk maakten met goede tractie bij het uitkomen van bochten.

Onder aan de streep moet Linglong zich toch gewonnen geven aan de superieure premium merken. De Michelin Pilot Sport 4S zijn over het algemeen de beste zomerbanden die je kunt hebben op een hatchback. Dit is ook de duurste band met een prijskaartje van140 euro. Op plek twee eindigt de Continental Sport Contact 7 gevolgd door de Bridgestone Potenza Sport Evo.

De Linglong Sport Master is met 68 euro de goedkoopste band. Hij moet genoegen nemen met de zevende plaats. Ik zou er dus toch maar van wegblijven, tenzij banden wisselen je hobby is en je de beste banden voor in de regen wilt hebben. De slechtst scorende band is trouwens de Nexen N’Fera Sport. Blijf daar maar van weg.