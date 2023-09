In de categorie ongebruikelijke politieachtervolgingen.

Een Rolls-Royce Phantom stelen en vervolgens op de vlucht slaan voor de politie. Er zijn betere vluchtauto’s te bedenken. Toch is deze video een uitstekende reclame voor de Britse autofabrikant.

Het enorme apparaat is best wendbaar in het drukke stadsverkeer van Los Angeles. En de video eindigt nog op een verrassende wijze ook!

Videocredit: FOX 11 Los Angeles