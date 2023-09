Nieuwe Countryman: grootste MINI ooit, ook als EV

De nieuwe MINI Countryman ziet er groot uit, en dat is ‘ie ook.

Auto’s worden steeds groter en ook MINI doet hier vrolijk aan mee, hun merknaam ten spijt. De nieuwe MINI Countryman is daarom de grootste MINI ooit. En daar zijn ze zelfs trots op, want in het persbericht wordt benadrukt dat de nieuwe Countryman “een stuk groter is” dan zijn voorganger.

Officieel

Inderdaad, de nieuwe Countryman is nu helemaal officieel, nadat deze gisteren al gelekt was. Het uiterlijk komt daarom niet als een complete verrassing. De Countryman lijkt veel op zijn voorganger, maar heeft nu een opvallend paneel op de C-stijl, die net als in het dak in een contrasterende kleur is uitgevoerd.

De algehele designtaal is een stuk hoekiger. Waar de nieuwe MINI hatchback (ook zojuist onthuld) nog perfecte ronde koplampen heeft, zijn de koplampen van de Countryman vrij hoekig. Ze hebben dus duidelijk hun best gedaan bij MINI om dit model een stoerder karakter te geven.

Afmetingen

We weten nu ook de definitieve afmetingen. De nieuwe MINI Countryman is nog groter dan dat we gisteren schreven. Het model is 13 centimeter in de lengte gegroeid, met als resultaat een totale lengte van 4.433 mm. De MINI is 1.843 mm breed en 1.656 mm hoog. De Countryman blijft qua afmetingen nog onder de BMW X1, maar is wél groter dan de X2. Hoe de nieuwe Countryman zich verhoudt tot zijn voorgangers, kun je hieronder zien:

Bijzonder interieur

De Countryman heeft een bijzonder interieur, maar dat is geen verrassing. Niet alleen omdat het interieur gisteren al gelekt was, maar ook omdat we eerder al het interieur van de nieuwe MINI hatchback te zien kregen. Deze heeft een zeer opvallend rond scherm, wat nu dus ook in de Countryman te vinden is. Of je het nu mooi vindt of niet, uniek is het wel.

Het dashboard is verder heel minimalistisch. Zo minimalistisch dat er niet eens een instrumentarium is. Daarmee dwingt MINI je eigenlijk om het optionele head-up display te bestellen, anders moet je op het centrale scherm kijken om te zien hoe hard je gaat. Dat is niet zo handig. Je zou zelfs kunnen zeggen: onveilig.

Elektrisch

Op motorisch gebied is het grootste nieuws dat de MINI Countryman nu ook te krijgen is zonder verbrandingsmotor. Er zijn zelfs twee volledig elektrische varianten: de MINI Countryman E en de MINI Countryman SE ALL4.

Elektrische MINI’s stonden tot op heden niet bekend om hun grote actieradius, maar de MINI Countryman E heeft gewoon een fatsoenlijk range van 462 km. De elektromotor is goed voor 204 pk en 250 Nm koppel. Daarmee duurt een sprintje van 0-100 km/u 8,6 seconden en is de topsnelheid 170 km/u.

Met de Countryman SE heb je iets minder range (433 km), maar dan heb je wel 313 pk, 494 Nm én vierwielaandrijving. Deze variant heeft 5,6 seconden nodig om de 100 km/u te bereiken. De topsnelheid ligt ook iets hoger, al is 180 km/u natuurlijk nog steeds niet heel indrukwekkend. Over snelheid gesproken: snelladen kan in beide versies met 130 kW.

Go-kart feeling?

Bij de elektrische MINI Cooper gebruikte MINI de kreet “Go-kart feeling” en dat roepen ze nu ook doodleuk bij deze elektrische Countryman. Daar hebben we zo onze twijfels bij. Het gewicht is nog niet bekend, maar de Countryman is waarschijnlijk aan de zware kant voor een ‘go-kart’. Al zullen de rijeigenschappen ongetwijfeld in orde zijn, met de BMW X1 als basis.

Verbrandingsmotor

Wil je toch liever een ouderwetse verbrandingsmotor? Dat kan ook nog gewoon. Er is de keuze uit de Countryman C (die letter kennen we nog niet), de Countryman S ALL4 en – als klap op de vuurpijl – weer een Countryman JCW. Helaas vermeldt MINI van deze varianten nog geen specificaties, dus daar komen we later nog een keertje op terug.

Helaas voor VDL Nedcar is de nieuwe Countryman niet meer ‘Born in The Netherlands’. MINI wrijft het er nog maar eens in door trots te vermelden dat de nieuwe Countryman de eerste in Duitsland geproduceerde MINI is. Deze productie zal in november van start gaan.