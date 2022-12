Dit is de fraaiste Rolls van Marktplaats

Waarom zou je een zwarte Rolls-Royce nemen als je hem ook zo kunt samenstellen?

Een Rolls-Royce kun je van voor tot achter naar je eigen smaak samenstellen, maar lang niet iedereen maakt daar gebruik van. Of er zijn gewoon veel mensen met een saaie smaak. Feit is in ieder geval dat het gros van de Rolls-Royces is uitgevoerd in zwart.

Nu begrijpen we dat de gemiddelde Rolls-Royce-eigenaar geen frivole uitvoering wil, maar een auto kan ook uniek en tegelijk stijlvol zijn. Dat bewijst deze Rolls-Royce Phantom Coupé die nu op Marktplaats staat.

Zoals we onlangs schreven bij de Spot van de Week, is de Phantom Coupé sowieso al een uiterst zeldzame verschijning in Nederland. Een exemplaar dat niet is uitgevoerd in zwart is helemaal bijzonder.

Degene die de auto ooit in 2010 heeft samengesteld heeft duidelijk een verfijnde smaak. De auto is uitgevoerd in donkerrood (Madeira Red Metallic), wat sowieso een erg fraaie kleur is. Een subtiele pinstripe maakt het af.

Qua interieur is er gekozen voor lichtbruin, de enige juist combinatie met donkerrood. Het binnenste is verder weelderig uitgevoerd met veel notenhout, goudkleurige gordels en een sterrenhemel. Bijzonder is ook het hout bij achterste raamstijlen.

Het is geen verrassing dat deze on-Nederlands uitgevoerde Rolls-Royce oorspronkelijk ergens anders vandaan komt. De auto is in 2017 geïmporteerd. In totaal staan er nu een kleine 56.000 kilometer op de klok.

De auto wordt aangeboden op Marktplaats voor €265.000. Dat is een flink bedrag, maar houd even in je achterhoofd dat deze auto nieuw €655.018 heeft gekost. Er is dus al vier ton (!) op afgeschreven.