Mercedes-AMG A45S rijtest en video

De Mercedes AMG A45S is een hatchback. Met 421 pk. Een hatchback met 421 pk! We konden niet echt een reden bedenken om de Mercedes AMG A45S niet voor een rijtest en video op te halen.

Het is, als we het afronden naar boven, ontzettend pisweer. Pisweer zoals het al een paar maanden lijkt te zijn. Dat krijg je dus als het niet koud genoeg is voor sneeuw. En in al die grijsheid, staat ons speelgoed. De Mercedes AMG A45S 4Matic+ is uitgevoerd in grijs, niet ideaal voor rijtest in grijs weer. Jullie kunnen dat zien als een nadeel, maar iets zegt me dat het geen kwaad kan. Met 421 pk onder mijn rechtervoet, hoef ik niet zo nodig op te vallen. Dat aero package is al genoeg schreeuwerigheid zonder ook nog eens op een gele A45S te zitten.

Spoiler

Canards

Zo vind ik het helemaal niet erg dat de Audi A6 mij vanmorgen niet opmerkte. Bij het, eh, ‘sportief invoegen’ spotte ik de Audi A6. Ik zag ze eerder dan zij mij. De Audi A6 was voorzien van een blauwe lamp en opzichtige striping. Omdat ik niet opviel -en zij dat wel deden- kon ik mooi de snelheid laten zakken. Voordat ze door kregen waar dat lawaai vandaan kwam.

Prijzige machine

Ook vind ik het niet erg dat mijn buren het niet zien. ‘Casper heeft weer eens een andere auto bij zich’ zullen ze denken, ‘Een grijze dit keer’. Maar niemand die gaat gokken dat de basisprijs van deze hatchback €98.396 bedraagt. En dat de totaalprijs van de auto voor hun neus €116,416 is dankzij een paar opties en pakketten.

De Mercedes AMG A45S 4Matic+ is wat dat betreft een wolf(je) in schaapskleren. Daar ben ik normaal gesproken best fan van. Sleepers zijn leuk. Maar tegelijkertijd kun je je iets afvragen. Bijvoorbeeld vragen als ‘Waarom kosten die sportstoelen €3.606?’ en ‘Welke debiel gaat er een ton stuk slaan op een hatchback?’ schieten door mijn hoofd.

Sportstoelen: prijzige optie

Over die frustraties kunnen we het later nog hebben. Eerst maar eens ter zake, want wat is dit voor machine? We hebben te maken met de dikste Mercedes A-Klasse die we tot nu toe gezien hebben. De basis is simpel: de Mercedes A-Klasse. Prima auto, strak getekend, prima interieur, overactieve spraakassistent. Door de bank genomen weinig op aan te merken.

Motor van de Mercedes AMG A45S 4MATIC+

2.0 met 421 pk

Boven de motor: veerpootbrug

Natuurlijk met handtekening

Voeg aan die basis een volledig nieuwe 2.0 liter viercilinder toe met 421 pk. Mik daar 500 Nm bovenop. Versterk het subframe, het chassis en de carrosserie. Voeg wat spoorbreedte toe en een variabel sportonderstel. Verfraai het interieur. Even goed roeren, et voila: een beest.

Er is niemand die ooit geroepen heeft dat het nodig was. Er is nooit iemand geweest die zei ‘de wereld kan niet zonder een 421 pk sterke hatchback’ en toch is dat precies wat Mercedes nu aanbiedt. En dat terwijl we écht niet boos waren geweest als hij net als zijn voorganger 381 pk had gehad. Dat was namelijk ook al nét voldoende.

Het motorblok ligt ten opzichte van de Mercedes AMG A35 precies andersom. Het uitlaatspruitstuk en de turbo bevinden zich achter het motorblok. De inlaat zit aan de voorzijde. De turbo is speciaal gelagerd om zo min mogelijk wrijving te genereren. Dit komt de reactiesnelheid van de turbo ten goede. Onder optimale belasting levert de turbo een laaddruk van 2,1 bar. Het blok is voorzien van twee bovenliggende nokkenassen en beschikt over allerlei slimme techniek. NANOSLIDE vermindert wrijving in de cilinders terwijl het uitlaatgastraject volledig geoptimaliseerd is om zo kort en effectief mogelijk te functioneren.

Acht versnellingen met de AMG Speedshift DCT 8G

Via een AMG Speedshift DCT 8G-versnellingsbak bereiken de opgewekte krachten uiteindelijk alle vier de wielen. De bak kan overigens altijd in ‘manual’ gezet worden met een knop in de middenconsole. Mercedes levert de A45S met AMG Torque Control, Dat verdeelt de power over de voor- en achteras. Maar los daarvan zijn er twee elektronisch aangestuurde lamellenkoppelingen die elk verbonden zijn met één wiel. Zo kan dus naar wens ál het vermogen naar één wiel gestuurd worden. Of juist gelijk verdeeld worden over beide achterwielen.

Versnellingsbak: ook handmatig te bedienen

De Mercedes AMG A45S 4Matic+ is binnen vier tellen (3,9 seconden) al bij de honderd kilometer per uur. Mits je gebruik maakt van de ‘Race Start’ uiteraard. De topsnelheid bedraagt voor dit model standaard 270 kilometer per uur, bij de reguliere A45 is de begrenzer op 250 ingesteld, maar kan tegen bijbetaling de 270 worden vrij gegeven.

Subtiel of Sjonnie?

Dikbil

A45S

Turbo 4MATIC+

Agressief met aero pack

De Mercedes AMG A45S is best subtiel gelijnd. Het is het AMG aerodynamica pack dat de subtiliteit om zeep helpt. De achterspoiler en canards zorgen voor de Sjonnie-look. Vermijd deze opties, en ineens is het best een anoniem ding. Dus als je écht niet op wil vallen, doe je rustig met de opties. Zeker als je buren meer van auto’s weten dan die van mij. Toch zijn er wel een paar manieren om de A45S te herkennen zonder aero-pack. De dubbele dubbele uitlaatpijpen bijvoorbeeld. Of de nét iets breder uitgeklopte spatborden. Of de 19 inch wielen.

Interieur Mercedes AMG A45S

In het interieur is het ook goed toeven. Een mix van leer en alcantara maken de Mercedes A-Klasse cockpit net wat sportiever. De optionele kuipstoelen zitten fantastisch. De rode accenten geven ook de mensen die achterin stappen het idee dat ze iets speciaals betreden. De achterbank lijkt zelfs vormgegeven als een stel gekoppelde sportstoelen, fraai gedaan!

Mercedes AMG A45S rijtest

MBUX

Heerlijke, maar prijzige stoelen

Gaaf vormgegeven achterbank



De dubbele schermen voor je neus vormen samen het MBUX-systeem wat we inmiddels goed kennen. Prima systeem, al zou het iets overzichtelijker kunnen. En het zou lekker zijn als Mercedes een andere naam dan ‘Mercedes’ zou bedenken voor de spraakassistent. Ook in de A45S schiet die dame me namelijk op de meest onhandige momenten te hulp.

Brullen met die spullen

Het is een schofterig snel apparaat, deze Mercedes AMG A45S 4Matic+. De manier waarop deze auto zijn krachten vrijgeeft is echt bizar. Tegelijkertijd is er ook redelijk relax te rijden met de A45S. Het probleem is alleen, dat mij dat niet lukt. Dat komt doordat de auto erom schreeuwt om te vlammen. Natuurlijk is er met het AMG Dynamic Select voor te kiezen om in ‘Comfort’ te rijden, maar waarom zou ik dat willen? Ik wil vlammen, knallen uit de uitlaat, dat is wat ik wil!

Nee echt, dikbips

Herrie? Regelen we voor je!

Het stomme is dat we de Mercedes AMG A45 altijd gekend hebben als de bullebak. Het was ten opzichte van de concurrentie altijd het schreeuwerige ding, maar de minst sturende. Niet dat hij het slecht deed, zeker niet. Maar een Audi RS3 of BMW M140i was wel nét wat scherper, dynamischer in z’n besturing en leuker om mee te sturen. Dat lijkt de mensen van Mercedes geïnspireerd te hebben.

Niet alleen in rechte lijn goed

De nieuwe A-Klasse was al een fijn sturende auto zonder de AMG-saus. Maar nu is het helemaal feest. Het onderstel is verfijnd en strak, maar op lage snelheid soms wat aan de straffe kant. Zeker niet zo dribbelig als de vorige A45. De grootste stap is echter gemaakt op het gebied van de dynamiek en besturing van de auto.

Waar de vorige generatie vooral hard ging in een rechte lijn en onderstuur een item kon zijn, is dat bij deze A45S geen issue meer. Sterker nog: de combinatie van het fijne onderstel en de besturing van de Mercedes AMG A45S 4Matic+ is erg fraai. De besturing is precies, mooi reactief maar wel een tikkeltje aan de lichte kant. Maar vooral de totale afwezigheid van onderstuur is opmerkelijk.

Mooie schakelaar op het stuur

Als we de mooie schakelaars op het stuur instellen op Sport+ dan krijgen we zelfs overstuur te verwerken. Ga op het gas om de bocht vlot uit te komen, en er wordt zoveel mogelijk vermogen naar de achteras gepompt. De eerder genoemde lamellenkoppelingen zorgen ervoor dat niet de neus, maar de kont richting berm wil. Met een kleine stuurcorrectie makkelijk op te vangen, en verdomd vermakelijk! Er is zelfs een Drift-modus beschikbaar, voor de liefhebbers. En gaat het allemaal wat te rap, dan zijn er altijd nog de zeer solide remmen om op te vertrouwen.

Conclusie Mercedes AMG A45S rijtest

Dikke bak

Fraai interieur

Heerlijke kont

Het is nogal een machine, deze Mercedes AMG A45S. Het ding ziet er goed uit, heeft een zeer indrukwekkende aandrijflijn, een heerlijk interieur en rijdt bovendien boven verwachting goed. Ik word er echt enorm hebberig van, en voor iemand die normaal gesproken weinig met het merk heeft is dat een opmerkelijk gegeven.

Er is eigenlijk maar één echt kritische noot. De euro’s. Die prijs gaat natuurlijk he-le-maal nergens over, bijna een ton voor een hatchback is echt belachelijk veel geld. Zelfs als die 421 pk heeft. Voor €100.000 kun je ook een Alpine A110 kopen. En dan heb je genoeg over om een basis A Klasse met wat opties ernaast te zetten voor de praktische zaken in je leven. Desondanks maak ik even een aantekening in mijn agenda. Over een paar jaar even kijken hoeveel mensen hem voor me hebben afgeschreven. Wat een beest!